El último acto de Brandoni: entre el escenario y su vínculo con San Juan

Sus últimos días: el teatro como motor

Durante sus últimos meses, Brandoni mantuvo una relación activa con el trabajo, pese al deterioro de su salud. En las últimas 48 horas de internación, su cuadro se agravó producto de una complicación derivada de un golpe en la cabeza, que generó una acumulación de sangre entre el cráneo y el cerebro, provocando una presión crítica.

Aun así, su vínculo con el teatro se mantuvo intacto hasta el final. “Yo, sin el teatro, me muero”, repetía en su entorno más cercano. Según quienes trabajaron con él, llegaba a cada función y se transformaba, priorizando siempre el contacto con el público.

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Incluso en medio de complicaciones de salud que obligaron a suspender funciones durante la temporada de verano, Brandoni insistía en seguir arriba del escenario. Su entorno lo resumió con una frase que atravesó las despedidas: “Quería morir trabajando y así fue”.

Más allá de su extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, con más de cinco décadas de carrera, Brandoni también dejó una huella concreta en la región cuyana.

En San Rafael, Mendoza, donó junto a su hermano un terreno heredado de su padre con la condición de que allí se construyera una escuela. Hoy, ese espacio alberga la Escuela 4-245 José Domingo Brandoni, en homenaje a su padre.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#SanRafael | Luis Brandoni y el gesto que cambió una escuela en San Rafael Tras la triste noticia del fallecimiento de Luis Brandoni a los 86 años, recordamos a través de una nota con @noticieroandino_ el vínculo imborrable que el actor tejió con el departamento de San Rafael. Más allá de su brillo en los escenarios, dejó una huella eterna en Las Paredes. En un gesto de inmensa humanidad, Brandoni y su hermano decidieron donar los terrenos que habían heredado de su padre, José Domingo, para que la Escuela 4-245 pudiera funcionar y crecer. En lugar de reclamar las tierras, eligieron priorizar la educación de los chicos de la zona de calle Costanzo y El Chañaral. #Brandoni #Escuela #Gesto" View this post on Instagram

En 2023, el propio actor participó del acto de imposición del nombre y rechazó que la institución llevara el suyo. “No hice méritos suficientes”, dijo entonces, en una escena que reflejó su perfil reservado y su sentido de pertenencia.

La noticia de su muerte generó repercusión inmediata en redes sociales y en el ambiente artístico. Colegas y figuras del espectáculo coincidieron en destacar su trayectoria y su lugar dentro de una generación que marcó época.

Mientras tanto, en San Juan, su última visita y la función pendiente quedan como parte de un cierre inesperado. Un vínculo reciente que ahora se resignifica como uno de los últimos capítulos de un actor que, hasta el final, eligió el escenario.