El sugestivo mensaje de Pamela David a Pampita: "La próxima lo mostrás"

Se trató del evento Martín Fierro de la Moda donde Vicuña recibió un premio y en lugar de ir filmando a diferentes famosos para dejar asentada su reacción, un camarógrafo fue directo a Pampita y buscó un primer plano para ver qué decía.

Esto no fue recibido de la mejor manera, ya que la modelo se molestó y lo evidenció: “Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez me vas a enfocar?”. Esto fue luego de que el chileno haya dicho: “este país me dio un amor”, mientras había un plano de Pampita.