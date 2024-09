El romántico mensaje de Mica Tinelli por el cumple de su novio

"Feliz cumple... Deseo que seas muy, muy feliz y que te pasen solo cosas lindas. Te merecés todo lo hermoso de esta vida, ni un poquitito menos. Te amo como compañero y como persona. Amo el equipo que formamos, con mucha paciencia y amor, siempre respetando los deseos de ambos, sin cortarnos las alas y acompañándonos", expresó.

"No es fácil a veces, los dos lo sabemos, pero también sabemos que de una u otra manera, siempre podemos. Gracias por ser como sos, conmigo y con todos los que te rodean. Tenés una bondad, una simpleza, y un corazón tan genuino, que nunca me van a dejar de sorprender. Te amo, acá estoy y voy a estar siempre. No importa la distancia. Aunque tengamos algunos momentos un poco más difíciles, nunca dejemos creer, de apostar y de mirar para adelante", siguió.

Ante esas palabras, el jugador le respondió en los comentarios con mucho afecto. "Muchísimas gracias Tuta de mi corazón! Te amo mucho! Gracias a vos por todo lo que haces por mi! No importa dónde ni cuando, lo importante es que lo hagamos juntos. Siempre voy a estar a tu lado", manifestó el futbolista.