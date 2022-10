El reencuentro de las estrellas de "Volver al futuro" que emocionó a todos

https://twitter.com/80s_y_90s/status/1579162675992748033 Michael J. Fox y Christopher Lloyd se llevaron una gran ovación en su reencuentro por los 37 años de "Volver al futuro". Leyendas. pic.twitter.com/n7t1Ke2UsR — Retro 80s y 90s (@80s_y_90s) October 9, 2022

Ambos fueron recibidos por una ola de aplausos y gritos de sus fans, a los que respondieron con un emotivo abrazo, para posteriormente hablar sobre su amistad y carrera cinematográfica, además de revelar algunos detalles del rodaje de “Volver al futuro”.

La primera película de la saga, dirigida por Robert Zemeckis, se convirtió en la más taquillera de 1985 y, desde entonces, es considerada un clásico de la cultura popular de los años 80.

Michael J. Fox no fue el primer actor elegido para dar vida a Marty McFly. Lo contrataron para reemplazar a Eric Stoltz, que fue despedido cuando ya había filmado casi todas las escenas. Desde el instante en el que Lloyd lo conoció supo que sería para siempre: “No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata”, aseguró.

Por su parte, el intérprete canadiense elogió a su compañero de reparto, con quien compartió pantalla en las tres películas, bajo las órdenes de Zemeckis, que recibió una nominación por la primera película y luego ganó un Oscar por la taquillera “Forrest Gum”. “Es brillantemente entretenido...”, dijo el actor, que admira el trabajo actoral de su gran amigo.

La exitosa saga de "Volver al futuro"

Los actores también seleccionaron sus frases favoritas del cine. Fox optó por una de su película favorita, “Dr. Stranglove”: “¡No puedes luchar aquí, esta es la sala de guerra!”. Mientras que Lloyd levantó a los fans congregados con una de sus míticas frases en la trilogía: “Se dijo una vez en una película: el futuro es lo que tú lo haces”.

Durante la charla ambos contaron varias anécdotas del set de rodaje. Lloyd confesó que aún tiene una camiseta de “Regreso al futuro Parte IIl”que su esposa no le permite usar a día de hoy. Ambos hicieron reír a carcajada al público, aunque también hubo espacio para la emoción. Y es que Michael J. Fox sigue luchando contra el Parkinson tres décadas después de ser diagnosticado con esta dura enfermedad que atraviesa con optimismo.

El actor, que trabajó en varios episodios de la popular serie “The Good Wife” de CBS, no dejó pasar la oportunidad de hablar de la enfermedad que padece desde 1990. “No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, dijo la estrella agradeciendo a su familia y amigos por el apoyo durante su enfermedad.

37 años después del estreno de la primera película de la mítica "Volver al futuro", los fans de la saga recibieron a Michael J. Fox y Christopher Lloyd con una gran ovación en la Comic-Con de Nueva York (Captura)

Los actores también repartieron elogios al reciente musical estrenado en honor a la película, “Back To The Future: The Musical”, que está en Broadway y Londres. Reconocieron el gran trabajo que realizó la producción del espectáculo. “Podrían haber caído en una trampa al imitarnos”, señaló Fox, “pero hicieron que los personajes se realizaran por sí solos”.

El ganador de cuatro Globos de Oro y cinco premios Emmy también habló recientemente sobre sus dificultades con la actuación en una entrevista con la revista People. “Mi memoria a corto plazo está destruida y actuar se está volviendo más difícil”, confesó.

“Siempre tuve una gran habilidad para las frases y la memorización. Y tuve algunas situaciones extremas en los últimos par de trabajos que hice con mucho diálogo y y tuve problemas”, reconoció. “Todo se reduce a escribir. Afortunadamente, realmente lo disfruto”, dijo el actor sobre los problemas de memoria que padece a causa de su patología.

Hace un tiempo, el actor reveló que intentó tapar su sufrimiento con el alcohol. Es que cuando le diagnosticaron de Parkinson reconoció haberse querido emborrachar hasta llegar a “un punto de indiferencia” para sobrellevar la situación. En ese sentido dijo: “Tengo que cuidarme mucho de no violar los principios por los que llegué a estar sobrio”.

En sus memorias, “No Time Like the Future” (No hay momento como el futuro), Fox aborda sus problemas con dicha afección. “Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de dedicar una jornada laboral de doce horas y memorizar siete páginas de diálogo es mejor dejarlo atrás”, escribió. “Al menos por ahora ... entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia. Pero si esto es el final de mi carrera como actor, que así sea”.

Fox se concentra en pasar su tiempo con sus hijos y su esposa, la actriz Tracy Pollan, con quien se casó en 1988. La pareja tiene a Sam, los gemelos Aquinnah y Schuyler, y Esmé Fox.

“No es que no fuera sincero antes, pero mi gratitud es más profunda ahora, por haber atravesado los momentos más oscuros”, afirmó. Y a medida que continúa viviendo con la enfermedad de Parkinson, enfatiza que está prosperando de innumerables formas. “Mi vida ahora es tranquila, y de hecho la estoy pasando muy bien”, admitió. “La gente no me cree, pero amo la vida. Amo estar con mi familia. Me encanta estar con Tracy. Me encanta no hacer muchas cosas inútiles que solía hacer, porque no tengo la energía ni el tiempo "