El polémico pedido de Wanda Nara a sus vecinos

Hace unos días que Wanda llegó a la Argentina y la cantidad de personas que la esperaron fue una locura. Con el paso de los días Nara debe estar pensando que todo el reconocimiento que tiene acá es algo que podría ayudarla mucho en su carrera, ya que en Francia no la conocen, de hecho reveló que esa es la razón por la que usa el apellido Icardi.

El día miércoles a la noche Mauro aterrizó en Argentina y fue recibido con mucho amor por parte de sus hijas Isa y Fran, pero también por los hijos de Wanda con Maxi López. Ni hablar de la felicidad que manejaba la blonda, no para de subir ni por un segundo todo lo que hace con su marido, quien la engañó con la China Suárez pero se mostró arrepentido.

En esta Navidad, Wanda fue la anfitriona de su familia y mediante su cuenta de Instagram fue mostrando los preparativos, algo que inspiró mucho a sus fanáticos. Claramente no lo hizo sola pero se esforzó mucho para que todo saliera a la perfección, sin embargo hubo un detalle que se le escapó de las manos y tuvo que pedir ayuda.

Wanda Nara pensó en todo, menos en el hielo para la bebida. Es por eso que pidió de manera desesperada ayuda a sus vecinos: "A mis vecinos que saben mi número de lote, necesito hielo". No se sabe si la socorrieron o no, pero de que la pasó bomba anoche no queda ninguna duda.