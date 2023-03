El picante comentario de Flor Peña sobre la ausencia de Érica Rivas

Tras la última función, Florencia Peña habló con Socios del espectáculo (eltrece) y se refirió al éxito que la obra cosechó durante la temporada: “Hermoso, no tenemos más que palabras de agradecimiento para la gente y si seguíamos, seguíamos llenando porque la demanda era enorme. Pero bueno, en algún momento había que terminar. Estamos felices y agotados. Lo dimos todo”.

En cuanto a la incorporación de Aruzzi acotó: “Creo que fue un recibimiento increíble e impresionante. A Jorgelina la amo porque trabajamos en muchas cosas juntas. Es una actriz hermosa. Sabíamos que la iba a romper, que iba a recoger ese guante que era muy difícil y fue así, la rompió”.

Si bien la obra fue un éxito con casi 200 mil espectadores y más de 90 funciones y la actriz de El primero de nosotros (Telefe) tuvo un gran recibimiento, lo cierto es que la ausencia de Rivas se convirtió en una polémica que resonó toda la temporada y los protagonistas no quedaron exentos de hablar del tema. “Nosotros siempre intentamos que este elenco estuviera completo, después no sucedió. Pero la gente no lo sintió. Llenamos siempre. No hubo nada que la gente no entendiera que había sido así e igual apoyaron y fue este suceso que fue”, remarcó Peña.

A su vez, la cronista de Socios le consultó si sintieron “culpa” por lo que pasó con Rivas y fiel a su estilo, la exconductora de La p... ama (América) respondió sin filtro. “No, culpa, no. Nadie tuvo la culpa de que ella se fuera”, sostuvo. “Quizás me quedó ese sabor amargo de sentir que ella nos puso a todos en la misma bolsa y nosotros hicimos muchísimo para que ella estuviera, y las cosas se dieron de la manera en que se dieron”, agregó.

Asimismo, a modo de cierre y para continuar con los festejos que se realizaron para despedir la temporada, la actriz que interpretó a Moni Argento recalcó contundente: “Culpa no. Creo que está bien. Ella no tenía ganas de estar y no estuvo”.