El nuevo enfrentamiento entre Camila Homs y Rodrigo De Paul

"Yo no sé si venía mal con Camila o no. A mí me llaman y me dicen que Rodrigo estaba saliendo con la China (Suárez). Después lo llamo a Rodrigo y me dice que nada ver. Después nos enteramos que no era la China, sino esta chica", precisó Horacio sobre el inicio de los rumores de romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Y reveló picante: "Cualquiera se puede separar pero después fue medio desprolijo porque Rodrigo empezó a subir fotos con esta chica. Camila recién había tenido a Bauti, sufrió mucho en ese momento. La relación de Rodrigo empezó cuando Camila estaba embarazada, yo después de que lo putée no hablé más con él".

Rodrigo Lussich, en tanto, contó cuál fue el resultado de de estas explosivas declaraciones del padre de Camila Homs, que derivaron en un nuevo conflicto entre la modelo y el futbolista.

"A raíz de esa nota, Rodrigo llamó a Camila y la insultó de pies a cabeza. Ella no sabía que su padre iba a dar esa entrevista, no tenía idea por lo que esta historia tiene una tercera víctima: Horacio. Ahora su hija no le habla", aseguró el conductor de Socios del espectáculo, El Trece, sobre el fuerte enojo de Rodrigo con su ex y madre de sus dos hijos por las declaraciones públicas de su padre.

Lizardo Ponce defendió a Tini Stossel y hundió a Camila Homs y su familia: "Que se callen la boca"

El nuevo disco de Tini Stoessel, Un mechón de pelo, tuvo todo tipo de repercusiones y varias figuras del espectáculo salieron a opinar sobre el contenido de sus canciones. Ahora, Lizardo Ponce, íntimo amigo de la estrella pop, la defendió y disparó contra Camila Homs y su familia.

La cronista de Socios del Espectáculo, El Trece, le comentó al influencer que “la tía de Cami Homs dijo que Tini necesitaba exponer todo lo de Cami de nuevo porque sacaba un disco”. A lo que Lizardo respondió sin vueltas: “Que se callen la boca, mejor”.

“Tini no necesita nada que venga de ese lado porque ella es Tini desde siempre. No necesitó de nada para lograr todo lo que logró y que otras personas no van a llegar a lograr nunca”, agregó filoso.

Por otro lado, Ponce definió a la artistas como "una de las personas más generosas que hay y siempre está para todos”. “Fue muy triste cuando no la teníamos a ella como la gran amiga que es. Hubo un momento en el que se tuvo que ocupar de sus cosas. Estoy feliz que de a poco vuelva a ser la de siempre, tan espectacular”, expresó.