El mensaje de Romina Gaetani al hablar de la muerte de Silvina Luna

Pero también admitió sincera: “Incluso yo misma que te digo que no me molesta envejecer, digo ‘uy, tengo esta arruga de más’. Yo también me pongo un filtro y también me gusta no ponerme ninguno”. De esta manera, fue inevitable no recordar a Silvina Luna por su trágica historia que la llevó a la muerte con apenas 43 años.

“Tuve el placer de conocerla y lamentamos muchísimo lo que sucedió, como con Mariano Caprarola, y a varias que pasaron -no sólo por las manos de Aníbal Lotocki- sino que por distintas situaciones. Es un garrón. Si hoy tuviera una hija o a alguien para aconsejar, le diría ‘mirá, no nos hagamos nada. Ya está’. Cuanto más naturales ves a las personas, decís ‘bienvenido sea’”, reflexionó con su habitual honestidad.