El mensaje de Darío Barassi que angustió a todos

image.png

"Me hice dos cirugías. La del pólipo en las cuerdas evoluciona perfecto de hecho ya algo mínimo estoy hablando. Vamos bien paso a paso", remarcó el conductor con prudencia sobre su evolución.

image.png

Y continuó con la explicación del seguimiento de su cuadro tras ser operado: "La otra cirugía fue una hernia en el ombligo. Salió perfecto y me estoy recuperando bastante, casi sin dolor. Pero desarrollé algo que es una infección superficial o reacción alérgica, eso es lo que están estudiando, y mientras me aconsejan quedarme internado con antibióticos subcutáneos que mejoraron mucho la reacción y me tienen sin fiebre hace rato. Estamos bien y estaremos radiantes en breve".