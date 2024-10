Como ella y De Santo no tuvieron un buen desempeño en ese desafío, el jurado decidió que uno de los dos quedara afuera de la competencia y fue entonces Andrea quien se convirtió en la sexta eliminada.

"Me la esperaba", admitió la actriz entre lágrimas. "Gracias... Ahora van a saber por qué me dicen 'la llorona'... Soy sensible... No me infarté muchas veces porque lloro y descargo a través de las lágrimas. Gracias a mis compañeros que son los mejores, gracias al equipo técnico y de producción, gracias Wanda (Nara) por tu cariño, afecto y contención, gracias a Telefe... fue volver a casa", expresó.