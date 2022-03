El impensado elogio de Silvina Luna a Alex Caniggia

En charla con revista Gente, Silvina Luna habló de lo que será regresar a la televisión en un reality, conducido por Pampita y El Chino Leunis: “Es rarísimo. A mi me divierten estas cosas. Es un rol más que voy a hacer en esto de desafiarme a entrar. Igual son otros tiempos porque con Gran hermano no sabíamos mucho y ni usábamos el teléfono”.

Y amplió: “Entro para pasarla bien, hacer un detox tecnológico para estar en el presente y conectarme con los chicos que están ahí. Me parece divertido. Si en algún momento dejo de sentirme así calculo que me iré. Mi lema es disfrutar. La gente me va a poder ver desde otro lugar. Pasaron veinte años de Gran hermano, hubo un camino recorrido y quiero que me conozcan desde otro lugar”.

alex-caniggiajpg.jpg

Y en particular se refirió al Emperador Alex Caniggia y lo destacó: “Yo no conozco a Alex Caniggia, pero lo he visto en la tele y me hace reír. Yo tengo una parte lúdica que siempre está disponible. Esto de ser zen me ayuda porque es una base a tierra. Si da para ponernos a meditar o hacer yoga, genial. Yo soy camaleónica”.