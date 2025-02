El entrevistado destacó que era Wanda Nara quien intentaba llevar adelante la relación y que las actitudes que observaba del futbolista "no le gustaban".

"Veía actitudes que no me gustaban de parte de él, no eran de caballero, ella siempre quería estar bien y remaba en dulce de leche. Siempre alguno nuevo aparecía. Siento que él estaba obsesionado con ella, no era más amor".

"Ella no estaba bien, no estaba cómoda, vivía sufriendo cosas: hostigamiento, maltrato. Veía que estaba mal y ya a lo último le molestaba todo", reconoció Agustín sobre el mal momento que atravesaba Wanda Nara con Mauro Icardi, quienes se separaron a mediados de 2024 tras diez años de matrimonio.