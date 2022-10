El ex de Charlotte Caniggia anunció que será papá

Hace unas semanas, Estefi Berardi había comentado en LAM que Arna estaba embarazada. Después de un tiempo en silencio, Ian finalmente confirma la feliz noticia. "Nos habíamos alejado por Charlotte, pero ahora estamos súper bien", afirmó.

Por último, el modelo reveló cuál la reacción de su mamá cuando le dio a conocer la gran novedad. "Cuando me lo contó, me puse a llorar y se lo dije a mi mamá, que se puso muy contenta. Yo no quiero cometer el mismo error que mi viejo, que me abandonó", cerró.

El perfil porno de Ian Hachmann, el amante de Charlotte Caniggia

Ian Hachmann, fue amante de Charlotte Caniggia, es modelo y figura de un sitio de contenido erótico por subscripción, OnlyFans.

"Estaba en México, viajando, y dije: 'voy a crear mi página'. Mi ex me explicó cómo funcionaba. Ella es una estrella mundial de OnlyFans", reveló el joven en diálogo con Intrusos (América TV).

Flor de la V le preguntó por los ingresos que logra por con ese sitio. "Algo normal... 5 mil dólares, pero mi ex está arriba de las tres cifras", precisó.

Al finalizar, Ian mencionó que muchas de sus fotos y videos están liberados: "Yo la cuenta la tengo free, así que lo único que hago es vender contenido".