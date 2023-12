El escándalo que involucró al cantante de Ke Personajes

image.png

Intervino en el hecho la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29 y se realizaron las actuaciones legales correspondientes tras el episodio.

Luego, Emmanuel Noir subió un descargo a su cuenta de Instagram y comentó su firme postura ante lo sucedido: "Ajeno a mi trabajo nadie puede faltarte el respeto ni a mí o a una mujer menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche", explicó el artista.

Y dejó en claro: "Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer".

Luego, en otra historia se mostró haciendo lo que más le gusta, música: "Yo sigo", indicó en una foto grabando una canción.