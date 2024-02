El duro relato de Ángela Leiva sobre la relación tóxica que marcó su vida

"Fue muy difícil después ocupar el lugar que me merecía. Después saco el disco La Reina y fue como de catarsis. Y después la gente me bautizó así", reconoció Ángela Leiva.

"Cuando dormía con esa persona y me daba vuelva y me ponía a llorar, me estaba tachando como mujer, eso me hizo el clic", se sinceró sobre esa tormentosa relación.

Y cerró: "Me costó terapia, abogados. Me costó muchísimo. Cuando termino la relación me empezó a destratar en todos lados. Nunca me levantó la mano pero la violencia psicológica es muy agresiva".