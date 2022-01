El dolor de Paula Chaves por la muerte de una gran amiga

Y se refirió al fuerte vínculo que tenían. “Te amo, infinito, mi hermana de la vida. Esa hermana que elegí y volvería a elegir”, escribió en el posteo que acompañó con dos fotos: una en primer plano de de ellas dos hace un tiempo compartiendo un día de pileta. Y otra en la que tiene en brazos a su hija menor, Filipa, y le está dando un beso a su amiga, que sonríe a cámara. “Gracias por cada una de tus palabras”, le dijo Paula a Lini y le hizo una promesa: “Vamos a cuidar, junto con vos, siempre de tu familia”.

“Yo te voy a buscar...”, siguió hablándole a su amiga. Y agregó: “Voy a conectar con eso que dicen que hay del otro lado pero no termino de entender porque es desconocido. Me pongo la música fuerte, me tomo un fernet y brindo al cielo porque acaba de subir el ser más bueno y noble de la tierra. Buen regreso a la fuente, bicho. Te amo infinito”.

Entre los miles de comentarios de apoyo que recibió Paula Chaves a través de su publicación, se destacó el de su esposo, quien se refirió a Lini. “Tan buena y noble. Se va a extrañar muchísimo”, escribió Pedro Alfonso.

Zaira Nara, quien también es muy amiga de Paula, y la madrina de Filipa, agregó: “Te abrazo, amiga”. Y María del Cerro sumó: “Te amo, Yeya -como apoda cariñosamente a Chaves-. Ella va a estar siempre con vos. Lini ya vuela alto”.

Celeste Cid -”abrazo infinito, hermosa”-, Agustina Cherri, Analía Franchín, Dani La Chepi, Marcela Coronel, Rochi Igarzábal, Nico Vázquez, Benjamín Amadeo, entre otros famosos, también les dejaron sus condolencias a Paula Chaves.

En tanto, la modelo Josefina De Gregorio se refirió a Lini y aseguró: “La persona más alegre que conocí en mi vida. Buen viaje, cuánto que aprender de vos”.

Desde fines de diciembre que Paula Chaves se encuentra en Villa Carlos Paz, a donde viajó junto a Pedro Alfonso y sus tres hijos (Olivia, Baltazar y Filipa) ya que el actor encabeza Una noche en el hotel en el Teatro Del Lago. Allí permanecerán hasta fines de febrero, cuando finalice la temporada teatral y regresen a Buenos Aires para retomar sus actividades laborales y sus hijos, las escolares. En tanto, durante el 2021, conductora estuvo al frente de Bake Off y aún no confirmó sus proyectos para el 2022.