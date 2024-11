El desgarrador dolor de los ex One Direction en el funeral de Payne

Luego de nueve años, los ex One Direction volvieron a encontrarse y darle la última despedida a quien fue su compañero de grupo y saludaron a la familia y amigos más cercanos de Payne. Los ex integrantes de la famosa banda se mostraron vestidos con lentes y trajes color negro en un muy triste momento.

Cabe recordar que tras la investigación por la muerte del cantante, la fiscalía imputó a tres personas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y por el suministro y la facilitación de estupefacientes.