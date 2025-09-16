Qué artista reemplaza a Lali como jurado de La Voz Argentina

Esta combinación de conciertos históricos y actividades sociales vinculadas al estreno cinematográfico de una amiga impidió que Lali Espósito pudiera asistir a las jornadas de grabación.

La incógnita sobre quién reemplazará a la artista en el jurado se resolvió con una sorpresa: Nicki Nicole será quien ocupe temporalmente su silla. La elección no resulta casual, ya que ambas mantienen una relación cercana tanto en lo personal como en lo profesional. En 2021, Nicki Nicole ya había compartido el escenario de La Voz Argentina junto a Lali Espósito durante los cuartos de final, interpretando juntas varias canciones que emocionaron al público.

La llegada de Nicki Nicole al panel de coaches representa una incorporación significativa, aunque sea de manera transitoria. La cantante también atraviesa un momento destacado en su vida personal y artística. Recientemente, hizo pública su relación con Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, con quien se muestra en una etapa de plenitud. Este aspecto personal se suma a su consolidación como una de las voces más influyentes de su generación.

Mientras tanto, los seguidores de Lali aguardan que su ausencia sea breve. El reality se encuentra en una fase decisiva y todo apunta a que la artista regresará pronto para acompañar a su equipo en la recta final. Por el momento, su lugar quedará en manos de otra referente de la música urbana, garantizando que el programa mantenga su energía característica.