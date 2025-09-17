Mirá esta receta de scones de limón sin harina ni manteca

Originalmente, los scones son un símbolo de la tradición escocesa y británica, presentes en reuniones y celebraciones. En esta adaptación, la banana madura y el coco rallado funcionan como base, logrando la unión y esponjosidad típicas del scone, pero aptos para dietas sin gluten, sin lácteos y paleo. Son aptos para conservar en la heladera y acompañar con mermeladas saludables, yogur vegetal o solos.

La preparación de estos scones consiste en triturar bananas maduras y combinarlas con coco rallado, huevo (o su reemplazo vegano), ralladura y jugo de limón, y un toque de endulzante. El polvo de hornear permite que la masa leve ligeramente y tome la característica textura esponjosa. No requieren batidora ni amasado especial, y la mezcla se arma en pocos minutos.