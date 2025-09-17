"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > scones

Mirá esta receta de scones de limón sin harina ni manteca

Esta receta es una versión innovadora de la clásica repostería británica, ideal para quienes buscan opciones sin gluten ni lácteos.

Resulta sorprendente cómo la creatividad culinaria permite disfrutar de clásicos en versiones originales y saludables. Esta alternativa de scones de limón sin harina ni manteca rompe con los ingredientes convencionales y demuestra que con recursos sencillos es posible obtener preparaciones deliciosas, ideales para quienes siguen dietas restringidas o buscan experimentar nuevos sabores en la repostería cotidiana. Su aroma cítrico y su textura suave acompañan el desayuno o la merienda sin cargar el organismo con harinas ni grasas animales.

Originalmente, los scones son un símbolo de la tradición escocesa y británica, presentes en reuniones y celebraciones. En esta adaptación, la banana madura y el coco rallado funcionan como base, logrando la unión y esponjosidad típicas del scone, pero aptos para dietas sin gluten, sin lácteos y paleo. Son aptos para conservar en la heladera y acompañar con mermeladas saludables, yogur vegetal o solos.

La preparación de estos scones consiste en triturar bananas maduras y combinarlas con coco rallado, huevo (o su reemplazo vegano), ralladura y jugo de limón, y un toque de endulzante. El polvo de hornear permite que la masa leve ligeramente y tome la característica textura esponjosa. No requieren batidora ni amasado especial, y la mezcla se arma en pocos minutos.

Te puede interesar...

Es fundamental utilizar bananas maduras, debido a que aportan dulzura y actúan como aglutinante natural. El coco otorga estructura, mientras que el limón suma frescura y perfume predominante en cada bocado. El resultado es un snack húmedo, dorado por fuera y perfumado, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

Tiempo de preparación

La receta demanda un total de 30 minutos:

  • Preparación y mezclado: 10 minutos
  • Cocción al horno: 15 a 20 minutos

Ingredientes

  • 2 bananas maduras grandes
  • 1 taza de coco rallado seco (sin azúcar)
  • Ralladura de 1 limón
  • Jugo de 1/2 limón
  • 1 huevo grande (o 1 “huevo” de chía o lino: 1 cda. de semillas molidas + 3 cdas. de agua)
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 2 cucharadas de miel, sirope de agave o edulcorante (opcional)
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer scones de limón sin harina ni manteca, paso a paso

  • Precalentar el horno a 180°C y cubrir una bandeja con papel manteca.
  • Triturar las bananas en un bol hasta obtener un puré.
  • Añadir el huevo (o el sustituto vegetal), el jugo y la ralladura de limón, el endulzante y la sal; mezclar bien.
  • Incorporar el coco rallado y el polvo de hornear, mezclando hasta obtener una masa húmeda y firme.
  • Con las manos levemente humedecidas, formar porciones del tamaño de un scone y disponerlas sobre la bandeja.
  • Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que la base esté dorada y la superficie firme y apenas seca.
  • Dejar enfriar sobre rejilla antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 8 scones pequeños.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (1, de un total de 8) aporta:

  • Calorías: 95
  • Grasas: 5 g
  • Grasas saturadas: 4 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Azúcares: 6 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La conservación óptima es en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días, o en la heladera por un máximo de 5 días.

FUENTE: Infobae

Temas

Te puede interesar