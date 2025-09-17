Mirá esta receta de scones de limón sin harina ni manteca

FUENTE: Infobae
Es fundamental utilizar bananas maduras, debido a que aportan dulzura y actúan como aglutinante natural. El coco otorga estructura, mientras que el limón suma frescura y perfume predominante en cada bocado. El resultado es un snack húmedo, dorado por fuera y perfumado, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.
Tiempo de preparación
La receta demanda un total de 30 minutos:
- Preparación y mezclado: 10 minutos
- Cocción al horno: 15 a 20 minutos
- 2 bananas maduras grandes
- 1 taza de coco rallado seco (sin azúcar)
- Ralladura de 1 limón
- Jugo de 1/2 limón
- 1 huevo grande (o 1 “huevo” de chía o lino: 1 cda. de semillas molidas + 3 cdas. de agua)
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 2 cucharadas de miel, sirope de agave o edulcorante (opcional)
- 1 pizca de sal
- Precalentar el horno a 180°C y cubrir una bandeja con papel manteca.
- Triturar las bananas en un bol hasta obtener un puré.
- Añadir el huevo (o el sustituto vegetal), el jugo y la ralladura de limón, el endulzante y la sal; mezclar bien.
- Incorporar el coco rallado y el polvo de hornear, mezclando hasta obtener una masa húmeda y firme.
- Con las manos levemente humedecidas, formar porciones del tamaño de un scone y disponerlas sobre la bandeja.
- Hornear durante 15 a 20 minutos, hasta que la base esté dorada y la superficie firme y apenas seca.
- Dejar enfriar sobre rejilla antes de servir.
La receta rinde aproximadamente 8 scones pequeños.
Cada porción (1, de un total de 8) aporta:
- Calorías: 95
- Grasas: 5 g
- Grasas saturadas: 4 g
- Carbohidratos: 12 g
- Azúcares: 6 g
- Proteínas: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
La conservación óptima es en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días, o en la heladera por un máximo de 5 días.