El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, destacó que esta alternativa resulta especialmente útil en caso de pérdida o imposibilidad de portar la tarjeta física. La nueva modalidad está disponible en el sistema RedTulum y también en todo el país, en aquellas provincias y localidades donde funciona SUBE. La herramienta es una funcionalidad de la aplicación oficial SUBE, que permite pagar el boleto con un celular Android 8 o superior, mediante NFC o código QR.
Cómo usar la SUBE digital en el colectivo si se extravía la tarjeta
Ya se puede abonar el transporte público desde el celular en San Juan a través de la SUBE Digital, sin necesidad de la tarjeta plástica.