Cómo usar la SUBE digital en el colectivo si se extravía la tarjeta

Para activarla, los usuarios deben descargar o actualizar la app desde Play Store, crear una cuenta y validar sus datos personales. Una vez habilitada, se puede cargar saldo con tarjeta de débito o billeteras electrónicas, hasta un máximo de $40.000, en operaciones que no requieren acreditación.

El pago se realiza indicando el destino al chofer y apoyando el celular en el lector, o bien generando un código QR desde la app. No es necesario tener conexión a internet al momento de abonar, aunque sí se debe actualizar previamente el estado de la aplicación.