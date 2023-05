El abogado Pierri aseguró que a Gasalla "no le robaron nada"

“Yo no manejé, ni cuentas corrientes, ni cajas de ahorro, ni nada. Ni siquiera el efectivo pasó por mis manos”, insistió el exabogado del capocómico.

Según Pierri todo comenzó cuando Gasalla lo llamó en marzo del año pasado porque las escrituras de su casa habían desaparecido. “Ahí nos pusimos en campaña y encontramos que Antonio tenía un tercer departamento que ni él recordaba, que tenía en la calle Juncal. Lo que yo he hecho fue preservar su patrimonio”, señaló.

“Después estuvo el tema de los famosos muebles que le habían robado. Un día, su hermano, Carlos, me dijo: ‘Mire doctor, no es así, no le robaron nada. Los muebles los vendió Antonio’”, añadió.

Por otro lado, recordó que “con Marcelo Polino tengo una diferencia hace muchos años por un trámite de adopción en San Luis y me inculpa por una falta de confidencialidad que yo no cometí y quedamos distanciados”.

“Nunca manejé plata de Gasalla y pasamos 20 años bárbaros. Incluso hay una cuenta pendiente que ya la arreglaré”, finalizó Pierri.

Marcelo Polino confirmó una información devastadora sobre el presente de Antonio Gasalla

En una nota con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, Marcelo Polino fue gráfico al detallar qué es lo que le ocurre a Antonio Gasalla.

"Él cree que voy y vengo de Chile, cree que estoy viviendo en Chile. Me pregunta ‘¿Y cómo está Chile? ¿Cuándo te volvés?’. ‘Sí, ahora estoy, estos días estoy por acá’, y queda en eso”, mencionó el periodista.

El conductor también confirmó que el humorista sufrió un robo atroz: "Horrible, me enteré ayer a última hora. Ayer fue enviado por el juez un equipo y violentaron las cajas de seguridad que tenía, las rompieron y les sacaron toda la plata, todas las joyas. Tenía una colección de relojes, le robaron todo. Le dejaron las cajitas vacías”.

“No sé exactamente qué, porque esto fue ayer y, cuando salían los equipos de ahí, es cuando me llama el hermano de Antonio y Nieves, su cuñada, que está muy presente, y el abogado, yo no lo podía creer. Lo intuía, y todos intuimos qué pasó. No sé exactamente la cifra, pero es millonaria en dólares”, concluyó Polino.