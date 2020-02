Eduardo Costantini pasó los 70 años y se casa con su novia de 29

Elina Fernández Fantacci, modelo, novia del empresario multimillonario Eduardo Costantini, anunció hoy en su cuenta de Instagram que se casará con su pareja.

Ella tiene 29, él 72. La historia de amor que derriba todos los prejuicios tendrá un final feliz ya que la pareja planea una mega boda.

"SI QUIERO ! ❤️💍💍❤️🤍Porque desde el momento cero de que nos conocimos siempre supimos que queríamos unir nuestra VIDA y AMOR para siempre ,porque nunca dudamos y nos reconocimos “almas gemelas” y “amor de nuestras vidas “ apenas nos vimos por primera vez", expresó Elina en su res social.

Y agregó: "Porque SOS EL AMOR DE MI VIDA y también un hombre bueno, sano, que me cuida constantemente, compañero ,tierno ,dulce, romántico ,pasional ,siempre pendiente de mi en todo momento y me amas de manera incondicional ! Tu amor me llena de vida y me hace fuerte !!!!!!!!!!!!!!! No me alcanzaría todo el Instagram para definirte la gran persona excelente que sos !!!!!!!!!!!!! ❤️ SI MI AMOR ACEPTO !!!, porque te amo para toda la vida aca ,en el cielo y en todo el universo !!!!!! ! MUCHAS GRACIAS POR TU AMOR !! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ TE AMO HASTA LA ETERNIDAD Y MÁS ALLÁ !!!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE VOS Y YO !!!!!!!!! @eduardocostantini ❤️👰🏼💍💍��🏼❤️🌟🌈✨✨✨".

Él, por su parte, también compartió la foto que se sacaron con el anillo que le regaló a su prometida, y escribió: "SI QUIERO!! Sos el gran amor de mi vida, un milagro repentino, llena de amor, alegría y honestidad, caja de pandora de ricas e invalorables experiencias, bella, inquieta y divertida; sensible, inteligente, protagonista, justiciera y con carácter. Sos mi ángel. Por todo esto y porque te amo tanto, mi gran amor, te digo: SI QUIERO! POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE VOS Y YO !!!".

La pareja se conoció en el café del Malba y el también dueño de ese lugar tuvo la iniciativa. Desde entonces, viven juntos y son inseparables.

Que vivan los novios!