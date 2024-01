Dos parejas quedaron eliminadas del Bailando 2023

De esta manera quedaron en la votación telefónica Juli Castro, Coki Ramírez y Charlotte Caniggia. Sin embargo, cerca de conocerse los resultados el certamen dio un giro inesperado.

Charlotte Caniggia quedó eliminada del Bailando 2023 tras su ausencia a la gala

“Estuvimos esperando hasta último momento, lamentablemente Charlotte se fue y no volvió así que voy a leer su mensaje a la producción. 'Muchísimas gracias, te pido disculpas por lo de hoy, me pase, me puse tan mal no quería que me vean llorando. Pido disculpas a Marcelo y Chato también, la verdad esté año la pase increíble estoy agradecida con ustedes, gracias por darme esta oportunidad nuevamente y estoy mala al no poder estar bien con el baile. Me encantaría seguir pero si no es el baile es imposible, muchísimas gracias por todo' ”, anunció Marcelo a raíz de su cruce con Coti.

Minutos después se supo que había obtenido el porcentaje más alto en el voto telefónico pero con su renuncia el triunfo pasó a la segunda pareja más votada. "Señoras y señores, 43.3% hizo Charlotte, no le sirve porque no está acá presente. Y la pareja que sigue con el 30.4% de los votos siguen en este Bailando 2023/24 por elección de la gente Coki Ramírez - Gustavo Ortiz".

Juli Castro perdió ante Coki Ramírez en el teléfono

Con este resultado, Juli Castro se convirtió en la otra figura eliminada del Bailando con el 26.3%. "Estoy feliz, haber llegado hasta acá es un montón. Gracias a la gente que me apoya, me voy con el corazón lleno de amor", se despidió.