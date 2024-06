Diego Leuco le dedicó una tierna carta a su papá en La Peña de Morfi

Embed ¡Recibimos a Alfredo Leuco en #LaPeñaDeMorfi! Diego sorprendió con una espectacular provoleta preparada especialmente para su padre



La carta de Diego Leuco a su papá, el periodista Alfredo Leuco

"La última vez que te escribí una carta para leer en público fue para tu cumpleaños de 60, trabajábamos juntos en los Leuco y la leí en el pase que teníamos en la radio y casi no la pude terminar de la emoción. Hoy temprano la volví a leer y pienso en todas las cosas que pasaron desde el 2015, las hermosas, inesperadas y también las más tristes”, comenzó leyendo Diego.

“Sigue admirando tu pasión y tu honestidad tu manera tan noble y tan plena de vivir la vida y de jugártela pro lo que pensas, apasionado y dispuesto a todo solo por la nobleza de discutir una idea, a veces con el riesgo de tomarse todo muy a pecho. En esa carta te decía lo feliz que me hacia laburar juntos y lo importante que sos en mi vida. Vos y mamá siempre me cuidaron y me ayudaron a crecer con la mayor libertad, y como decís vos, me acompañaron a cruzar los puentes sin cruzarlos por mí”, sumó.

Para finalizar la lectura de la conmovedora carta que el periodista Diego Leuco le dedicó a su padre, expresó: “Pasaron casi diez años y me pasa exactamente lo mismo, es un orgullo ser tu hijo y nunca me voy a cansar de repetir que sos un referente moral, que más allá de las charlas y consejos vos me enseñas lo importante de ser un buen tipo, noble y honesto. Gracias por inocularme el bichito del periodismo, gracias por mostrarme como hacerse respetar y por permitirme compartir la cancha con vos”.