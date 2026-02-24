"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Masterchef Celebrity

Después de varias salvadas, Andy Chango dejó MasterChef

Bajo la conducción de Wanda Nara, seis participantes llegaron con el delantal negro y la presión al máximo: Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, el “Chino” Leunis, Sofía Gonet “La Reini” y Andy Chango. Desde el balcón, observaban atentos quienes lograron salvarse esta semana.

La competencia de MasterChef Celebrity (Telefe) no da respiro. Este lunes, en una nueva y sorpresiva gala de eliminación, uno de los famosos debió abandonar el certamen luego de una noche exigente, atravesada por desafíos técnicos y decisiones que no pasaron desapercibidas.

Bajo la conducción de Wanda Nara, seis participantes llegaron con el delantal negro y la presión al máximo: Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, el “Chino” Leunis, Sofía Gonet “La Reini” y Andy Chango. Desde el balcón, observaban atentos quienes lograron salvarse esta semana.

El jurado, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, impuso un reto de alto nivel: cocinar en apenas 60 minutos con carne Wagyu, uno de los cortes más exclusivos de la gastronomía japonesa.

Te puede interesar...

Como si eso fuera poco, la producción limitó los ingredientes disponibles. Cada concursante debió elegir al azar una caja con productos asignados mediante un sistema de pelotas numeradas, lo que complicó aún más las estrategias en cocina.

Tras la degustación final y varias devoluciones filosas, llegó el momento más temido de la noche. Contra todos los pronósticos, el jurado decidió eliminar a Andy Chango, quien aparecía como uno de los candidatos fuertes a avanzar lejos en la competencia.

Los eliminados hasta ahora en MasterChef Celebrity

Con esta salida, la lista de famosos que ya dejaron el reality sigue creciendo. Hasta el momento quedaron fuera: Jorge “Roña” Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo “Walas” Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Momi Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris, Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez.

Embed

FUENTE: PrimiciasYa

Temas

Te puede interesar