La competencia de MasterChef Celebrity (Telefe) no da respiro. Este lunes, en una nueva y sorpresiva gala de eliminación, uno de los famosos debió abandonar el certamen luego de una noche exigente, atravesada por desafíos técnicos y decisiones que no pasaron desapercibidas.
Después de varias salvadas, Andy Chango dejó MasterChef
Bajo la conducción de Wanda Nara, seis participantes llegaron con el delantal negro y la presión al máximo: Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, el “Chino” Leunis, Sofía Gonet “La Reini” y Andy Chango. Desde el balcón, observaban atentos quienes lograron salvarse esta semana.