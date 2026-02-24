El Ministerio de Infraestructura, a través de OSSE, informó que durante la jornada de hoy se llevarán a cabo tareas de mantenimiento críticas en el sistema de provisión de agua del departamento. Los trabajos consisten específicamente en el reemplazo de la bomba de impulsión del sistema La Bebida.
Corte de agua en Rivadavia: zonas de La Bebida y Marquesado afectadas por obras
OSSE realizará el reemplazo de una bomba de impulsión este martes 24 de febrero. Se estima que el servicio de agua potable se vea interrumpido durante ocho horas en ambas localidades.