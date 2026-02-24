"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > OSSE

Corte de agua en Rivadavia: zonas de La Bebida y Marquesado afectadas por obras

OSSE realizará el reemplazo de una bomba de impulsión este martes 24 de febrero. Se estima que el servicio de agua potable se vea interrumpido durante ocho horas en ambas localidades.

El Ministerio de Infraestructura, a través de OSSE, informó que durante la jornada de hoy se llevarán a cabo tareas de mantenimiento críticas en el sistema de provisión de agua del departamento. Los trabajos consisten específicamente en el reemplazo de la bomba de impulsión del sistema La Bebida.

Detalles del operativo:

  • Zonas afectadas: Toda la localidad de La Bebida y la zona de Marquesado.

  • Horario estimado: La interrupción del servicio de agua potable se extenderá desde las 07:00 hasta las 15:00 horas aproximadamente.

  • Motivo: Reemplazo de equipamiento en el sistema de impulsión para optimizar el servicio.

Recomendaciones para los vecinos Desde el organismo recordaron que los tanques domiciliarios de reserva están diseñados para afrontar este tipo de contingencias por un plazo superior a las 24 horas. Para asegurar el suministro interno, se solicita a la población realizar un uso racional del agua potable, destinándola únicamente a necesidades básicas de higiene y consumo humano hasta que el sistema se normalice.

Te puede interesar...

Se recomienda a los usuarios de las zonas mencionadas tomar los recaudos necesarios y evitar el riego de jardines, lavado de vehículos o llenado de piletas durante el periodo que duren las tareas de reparación.

Temas

Te puede interesar