Corte de agua en Rivadavia: zonas de La Bebida y Marquesado afectadas por obras

Detalles del operativo:

Zonas afectadas: Toda la localidad de La Bebida y la zona de Marquesado .

Horario estimado: La interrupción del servicio de agua potable se extenderá desde las 07:00 hasta las 15:00 horas aproximadamente.

Motivo: Reemplazo de equipamiento en el sistema de impulsión para optimizar el servicio.

Recomendaciones para los vecinos Desde el organismo recordaron que los tanques domiciliarios de reserva están diseñados para afrontar este tipo de contingencias por un plazo superior a las 24 horas. Para asegurar el suministro interno, se solicita a la población realizar un uso racional del agua potable, destinándola únicamente a necesidades básicas de higiene y consumo humano hasta que el sistema se normalice.