Formalizaron la causa contra Naveda por la agresión en partido de la Liga Sanjuanina

El fiscal interviniente, Matar, explicó que Naveda quedó en libertad, aunque deberá cumplir una serie de medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.

Entre las condiciones impuestas se encuentran: someterse al proceso y presentarse ante la Justicia cada vez que sea citado; comparecer una vez por mes en la comisaría y la prohibición de acercamiento por el plazo de cuatro meses a Matías Esterman y a cualquier jugador de López Peláez.

El hecho

El episodio ocurrió el pasado sábado, durante el partido disputado entre Trinidad y López Peláez. Durante el encuentro se produjo un enfrentamiento entre ambos que escaló hasta derivar en una agresión física.

Como consecuencia, Naveda fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, mientras que Esterman terminó inconsciente y debió ser trasladado al hospital.

El propio futbolista de López Peláez relató a Canal 8 que ya se encuentra en su domicilio, en reposo, con puntos en la boca y sin posibilidad de hablar. Indicó además que permanece medicado con calmantes y bajo el cuidado de su familia.