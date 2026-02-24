"
San Juan 8 > Policiales > Liga Sanjuanina de Fútbol

Formalizaron la causa contra Naveda por la agresión en partido de la Liga Sanjuanina

El jugador de Trinidad fue imputado por lesiones agravadas. No podrá acercarse a Esterman, ni a cualquier jugador de Lopez Peláez durante cuatro meses.

La Justicia formalizó la causa contra Gustavo Naveda tras la agresión a un rival durante el encuentro entre Atlético Trinidad y López Peláez, por una nueva fecha del torneo organizado por la Liga Sanjuanina de Fútbol.

En la audiencia realizada en las últimas horas, el jugador fue imputado por el delito de lesiones leves agravadas, en el marco de la Ley 23184, normativa que prevé sanciones más severas cuando los hechos de violencia ocurren en espectáculos deportivos.

Las medidas impuestas

El fiscal interviniente, Matar, explicó que Naveda quedó en libertad, aunque deberá cumplir una serie de medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.

Entre las condiciones impuestas se encuentran: someterse al proceso y presentarse ante la Justicia cada vez que sea citado; comparecer una vez por mes en la comisaría y la prohibición de acercamiento por el plazo de cuatro meses a Matías Esterman y a cualquier jugador de López Peláez.

El hecho

El episodio ocurrió el pasado sábado, durante el partido disputado entre Trinidad y López Peláez. Durante el encuentro se produjo un enfrentamiento entre ambos que escaló hasta derivar en una agresión física.

Como consecuencia, Naveda fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, mientras que Esterman terminó inconsciente y debió ser trasladado al hospital.

El propio futbolista de López Peláez relató a Canal 8 que ya se encuentra en su domicilio, en reposo, con puntos en la boca y sin posibilidad de hablar. Indicó además que permanece medicado con calmantes y bajo el cuidado de su familia.

