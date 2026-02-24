El Teatro del Bicentenario duplicó el cupo en el Seminario Intensivo de verano

El Teatro del Bicentenario diseñó este intensivo como una instancia de entrenamiento técnico, preparación física y perfeccionamiento durante el receso estival. En principio, el cupo contemplaba 50 participantes; sin embargo, la notable repercusión y el interés de la comunidad llevaron a ampliar la capacidad a 100 bailarines, reflejando el fuerte interés de los sanjuaninos con la profesionalización y el crecimiento artístico en la disciplina.

El seminario permite a los participantes sostener su práctica durante el verano y, al mismo tiempo, prepararse para la audición del Programa de Danza 2026, que se realizará el 2 de marzo. El equipo docente está integrado por destacadas profesionales: Victoria Balanza como directora del Programa de Danza; Cecilia Ramos, a cargo de las clases de danza clásica; Julia De Nardi, responsable de danza contemporánea; y Emilia Pugliese, quien dicta las instancias de preparación física y también clases de danza contemporánea.