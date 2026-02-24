El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, dio inicio al Seminario de Danza – Intensivo de Verano 2026 con una convocatoria que superó ampliamente las expectativas y reafirmó el liderazgo como espacio de formación artística en la provincia. La propuesta, gratuita y destinada a bailarines con sólida preparación en danza clásica y contemporánea, comenzó bajo la dirección de Victoria Balanza, consolidando el compromiso institucional con el desarrollo profesional del talento local.
El Teatro del Bicentenario duplicó el cupo en el Seminario Intensivo de verano
Con el doble de participantes previstos la propuesta gratuita de alto nivel fortalece la formación profesional.