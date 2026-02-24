"
San Juan 8 > San Juan > Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario duplicó el cupo en el Seminario Intensivo de verano

Con el doble de participantes previstos la propuesta gratuita de alto nivel fortalece la formación profesional.

El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, dio inicio al Seminario de Danza – Intensivo de Verano 2026 con una convocatoria que superó ampliamente las expectativas y reafirmó el liderazgo como espacio de formación artística en la provincia. La propuesta, gratuita y destinada a bailarines con sólida preparación en danza clásica y contemporánea, comenzó bajo la dirección de Victoria Balanza, consolidando el compromiso institucional con el desarrollo profesional del talento local.

El Teatro del Bicentenario diseñó este intensivo como una instancia de entrenamiento técnico, preparación física y perfeccionamiento durante el receso estival. En principio, el cupo contemplaba 50 participantes; sin embargo, la notable repercusión y el interés de la comunidad llevaron a ampliar la capacidad a 100 bailarines, reflejando el fuerte interés de los sanjuaninos con la profesionalización y el crecimiento artístico en la disciplina.

El seminario permite a los participantes sostener su práctica durante el verano y, al mismo tiempo, prepararse para la audición del Programa de Danza 2026, que se realizará el 2 de marzo. El equipo docente está integrado por destacadas profesionales: Victoria Balanza como directora del Programa de Danza; Cecilia Ramos, a cargo de las clases de danza clásica; Julia De Nardi, responsable de danza contemporánea; y Emilia Pugliese, quien dicta las instancias de preparación física y también clases de danza contemporánea.

Programa de Danza 2026

Las inscripciones para la audición del Programa de Danza 2026 estarán abiertas hasta el 28 de febrero a las 12 h. Los bailarines seleccionados podrán integrar el Programa en su nueva estructura, que contempla el Nivel de Formación Profesional y el Nivel de Formación Preprofesional. La audición tendrá lugar el 2 de marzo —con horario a confirmar— y el inicio del ciclo será el 9 de marzo de 2026.

Los interesados deberán ingresar a www.teatrodelbicentenariosanjuan.org, en la sección “Formá Parte”, donde podrán consultar las Bases y Condiciones y completar el formulario de inscripción. Para más información y consultas, se encuentra disponible el correo electrónico: [email protected].

