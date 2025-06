De Brito expuso a la famosa que pretendió cobrarle una importante suma en dólares

“Le dijo a alguien de acá que tenía un cachet para ir a los streamings. También lo digo, a LAM vino siempre gratis, nunca me pidió ni pasar un chivo, nada. Y bueno, pidió 3.000 dólares, estábamos recién acá terminando el mural, poniendo las plantas, no teníamos todas las luces”, reveló entonces con su habitual sinceridad.

Y tras la consulta de Juli Argenta de si hoy pondría ese dinero para tener a Pampita en su streaming, una vez más Ángel fue honesto: “No, tampoco lo pondría. [con eso] me compro pasaje. Se lo dije en cámara, me parece un poco rari, porque yo fui a sus programas, cuando estaba con su fundación fuimos una noche a conducir su evento solidario, después de LAM me fui corriendo. Entonces, daba a que venga”.

Ángel de Brito hizo su top 3 de famosas más mala onda y sorprendió a todos: "Fatal"

Recientemente Ángel de Brito habló de todo en una entrevista para Desayuno Americano (América TV) y sorprendió con su respuesta al ser consultado sobre quiénes eran, para él, las tres famosas más mala onda del medio.

Ante la pregunta desde el piso del ciclo que conduce Pamela David sobre qué top 3 haría con las famosas que son mala onda, el conductor fue sincero y dio el nombre de algunas figuras.

"En el Bailando tuve varios cruces con algunas, una fue Marta Sánchez, que vino endemoniada (a Argentina), fatal", reconoció el conductor de LAM de sus tiempos de jurado en el certamen de Marcelo Tinelli y el paso de la cantante española en el programa en 2016.

Y agregó: "Mariana Nannis tuvo épocas de buenas y malas ondas también". El tercer lugar en tanto quedó por el momento vacante y Ángel de Brito se sinceró al respecto: "Y después no tuve así malas experiencias ni con actores".

Luego la conversación fue para otros temas y el top 3 quedó inconcluso aunque con dos nombres claros en el podio: la cantante Marta Sánchez y la ex de Claudio Paul Caniggia, Mariana Nannis. ¿Quién será ese tercer famoso del ranking de Ángel?