Robo frustrado y persecución: prisión efectiva para los acusados

Los ruidos alertaron a vecinos, quienes dieron aviso al propietario. El damnificado comenzó a observar la situación a través de la aplicación de las cámaras de seguridad en su celular —que no registran grabación— y advirtió cuando uno de los sujetos arrojó la máquina por encima de la pared frontal para luego escapar. En ese momento también se activó la alarma del inmueble.

Una vecina observó a uno de los acusados huir hacia el norte por calle Güemes y alertó a un efectivo policial que patrullaba la zona. Tras un operativo de búsqueda, Rodríguez fue aprehendido en la intersección de calles Estados Unidos y General Paz.

En tanto, Sánchez Olivares huyó en dirección al barrio Manantiales. Según consta en la causa, pidió a la pareja de su madre que lo trasladara en una Peugeot Partner hasta las inmediaciones de calle O’Higgins y avenida Rawson para recuperar la máquina que había escondido entre basura en una acequia, ya que el peso del objeto dificultaba su fuga.

El padre del damnificado encontró la herramienta oculta en el lugar y, cuando intentaba retirarla, fue increpado por Sánchez Olivares, quien descendió del vehículo e intentó arrebatarle la máquina, generándose un forcejeo. El acusado volvió a subir al rodado y se retiró, pero a los pocos metros fue interceptado por personal policial en avenida Rioja y Pedro de Valdivia, donde se concretó su detención.

El ayudante fiscal de turno se hizo presente en el lugar y dispuso las medidas correspondientes. Finalmente, mediante el procedimiento de juicio abreviado, ambos imputados recibieron una condena de seis meses de prisión efectiva, se declaró su reincidencia y se confirmó la prisión preventiva.