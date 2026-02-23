"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > caída

Cuarta caída consecutiva del dólar y se acerca al nivel histórico más bajo

El dólar mayorista retrocedió $5,5 a $1.370,5 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.600,66, alcanzó un 16,8%, su nivel más alto desde el 1 de julio de 2025.

El dólar oficial cayó este lunes en el segmento mayorista y tocó su nivel más bajo en términos nominales desde mediados de octubre, al retroceder por cuarta jornada consecutiva. De esta manera, el tipo de cambio prolonga un verano atípico en términos cambiarios, producto de la estabilidad que experimenta desde que inició el 2026, un momento del año que históricamente suele ser exigente.

El dólar mayorista retrocedió $5,5 a $1.370,5 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.600,66, alcanzó un 16,8%, su nivel más alto desde el 1 de julio de 2025. En el segmento contado, el volumen operado fue superior a los u$s360,9 millones.

En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con mayoría de bajas por hasta el 1,2%. En ese contexto, el mercado 'pricea' que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.374,5 a fines de febrero. En tota, se operaron futuros por u$s1.181 millones.

Te puede interesar...

En el sector minorista, el tipo de cambio cotiza a $1.399,8, según el promedio de entidades del Banco Central (BCRA). En tanto, el dólar cerró en el Banco Nación (BNA) a $1.390 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.807.

Por su parte, en el sector informal, el dólar blue retrocede a $1.420, de acuerdo al relevamiento den las cuevas de la city porteña, mientras que el dólar cripto opera en $1.441,87, según Bitso. En lo que respecta a los dólares financieros, el MEP cae a los $1.392,16 y el contado con liquidación (CCL) sube a $1.439,95. En San Juan, en tanto $1.350 para la compra y 1.450 para la venta.

Temas

Te puede interesar