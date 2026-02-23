Cuarta caída consecutiva del dólar y se acerca al nivel histórico más bajo

El dólar mayorista retrocedió $5,5 a $1.370,5 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.600,66, alcanzó un 16,8%, su nivel más alto desde el 1 de julio de 2025. En el segmento contado, el volumen operado fue superior a los u$s360,9 millones.

En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con mayoría de bajas por hasta el 1,2%. En ese contexto, el mercado 'pricea' que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.374,5 a fines de febrero. En tota, se operaron futuros por u$s1.181 millones.