El dólar oficial cayó este lunes en el segmento mayorista y tocó su nivel más bajo en términos nominales desde mediados de octubre, al retroceder por cuarta jornada consecutiva. De esta manera, el tipo de cambio prolonga un verano atípico en términos cambiarios, producto de la estabilidad que experimenta desde que inició el 2026, un momento del año que históricamente suele ser exigente.
Cuarta caída consecutiva del dólar y se acerca al nivel histórico más bajo
El dólar mayorista retrocedió $5,5 a $1.370,5 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.600,66, alcanzó un 16,8%, su nivel más alto desde el 1 de julio de 2025.