Daniel Radcliffe, el protagonista de Harry Potter, fue papá

Si bien la pareja no confirmó el nacimiento de su hijo, en la fotografía, además de verse un cochecito, se podía ver a la esposa del actor sin la panza de embarazada que lucía en las últimas fotos.

La noticia del embarazo se había confirmado el marzo pasado cuando el vocero de Radcliffe reveló que “estaban absolutamente encantados”con la llegada de su primer hijo.

Además, una fuente cercana a la pareja aseguró al diario The Mirror: “Daniel y Erin no podrían estar más felices de estar esperando. Están absolutamente emocionados y no pueden esperar para convertirse en una familia de tres. Le dijeron a sus familias y amigos recientemente. Es un momento increíblemente emocionante”.