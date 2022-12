Dalma estalló contra los que dicen que iniciará las acciones contra Messi

"En lo único que tienen razón es que no me subí a un semáforo a festejar ni me emborraché en el Obelisco! Festejé a mi manera, agradeciéndole mucho a mi papá y festejando con mi ahijado a la distancio!", disparó una enérgica Dalma Maradona.

Al tiempo que sumó contundente: "Hay gente que le gusta grabarse mostrando en las redes todo lo que hace y hablando mucho a cámara! Yo no me siento cómoda, entonces no lo hago! Fin!".

Dalma Maradona respondió a los que la acusaron de no alentar a la Selección Argentina durante el Mundial mostrando sus publicaciones de Instagram.

Y tras compartir todas sus stories relacionadas con la Copa del Mundo, la mamá de Roma y Azul sentenció visiblemente enojada: "Cada mentira con su prueba! Sino cualquiera dice cualquier burrada y no pasa nada! Estoy harta!".