Cuándo debuta Marcela Tinayre en Polémica en el bar

"Gustavo Sofovich hace tiempo que me viene llamando. Me encanta, porque soy una mujer que va a hacer un programa muy catalogado de machista. La mujer cambió, tiene otra importancia. Me encantó todo: otro bar, modernismo, flores... No es un programa feminista, es un programa femenino, conducido por una mujer", dijo la hija de Mirtha Legrand en LAM.

Y ahora, PrimiciasYa puedo confirmar la fecha y el horario del debut de Polémica en el bar: será el lunes 29 de mayo al término de Noche al Dente, o sea a las 23:15.

Además, este medio accedió a cómo quedará conformado el equipo que acompañará a Marcela. Estarán: Flavio Mendoza, Chiche Gelblung, Eliana Guercio (que irá tres veces a la semana), Gabriel Schultz, Alfa y Marcelo Polino. Así es como después de más de medio siglo al aire, América va a relanzar el programa con todo.