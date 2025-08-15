Mercado Pago dio un paso firme para reforzar la seguridad de sus usuarios y garantizar el cumplimiento de la ley. La plataforma anunció que quienes realicen transacciones ilegales o no autorizadas podrán enfrentar sanciones estrictas, que van desde limitaciones en las funciones de la cuenta hasta la cancelación definitiva del perfil.
Mercado Pago endurece sanciones: cuentas bloqueadas por compras ilegales
Se trata de clientes que pueden realizar maniobras a través de sus compras. Mercado Pago endurecerá los controles según su anuncio más reciente.