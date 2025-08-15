"
Mercado Pago endurece sanciones: cuentas bloqueadas por compras ilegales

Se trata de clientes que pueden realizar maniobras a través de sus compras. Mercado Pago endurecerá los controles según su anuncio más reciente.

Mercado Pago dio un paso firme para reforzar la seguridad de sus usuarios y garantizar el cumplimiento de la ley. La plataforma anunció que quienes realicen transacciones ilegales o no autorizadas podrán enfrentar sanciones estrictas, que van desde limitaciones en las funciones de la cuenta hasta la cancelación definitiva del perfil.

El objetivo principal de esta medida es prevenir fraudes y estafas, asegurando que los millones de argentinos que utilizan Mercado Pago para compras cotidianas, como alimentos o servicios esenciales, estén protegidos. La regulación está claramente detallada en los términos y condiciones que los usuarios aceptan al abrir una cuenta en la plataforma.

Entre las transacciones que podrían generar sanciones se encuentran:

  • Compras que infrinjan derechos de autor o marcas registradas.

  • Adquisición de drogas, accesorios para su consumo o material que las promueva.

  • Contenidos relacionados con pedofilia o prostitución.

  • Equipos ilegales para ver televisión de forma pirata.

  • Compra de animales o plantas en peligro de extinción.

  • Restos humanos u órganos.

  • Objetos que inciten a la violencia o discriminación, y cualquier otro servicio que viole leyes nacionales o internacionales.

Las sanciones dependerán de la gravedad de la infracción e incluyen:

  • Interrupción del procesamiento de pagos.

  • Suspensión temporal del acceso a la cuenta.

  • Limitaciones en el uso de funciones de la plataforma.

  • Cancelación definitiva del perfil, sin posibilidad de abrir una nueva cuenta.

Además, Mercado Pago se reserva el derecho de iniciar investigaciones judiciales o acciones legales para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados.

