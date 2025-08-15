"
Comerciantes de San Juan destacan aumento de ventas por el Día del Niño

Comercios del centro de San Juan registran aumento de ventas por el Día del Niño, con ticket promedio de $35.000, promociones, cuotas sin interés y sorteos especiales.

La ciudad de San Juan registró un aumento en la actividad comercial en los días previos al Día del Niño, previsto para el 17 de agosto, con familias aprovechando ofertas y promociones en el microcentro.

Así lo confirmaron Carlos Iramain, secretario de Comerciantes Unidos, y Marcelo Quiroga, presidente de la misma entidad, en declaraciones a Canal 8 San Juan.

“Se ve bastante público en la capital justamente por un día no laborable, la gente ha aprovechado a salir a comprar”, afirmó Iramain. El secretario destacó que durante la semana pasada, el aule lanzado por la Cámara de Comerciantes Unidos tuvo buena repercusión en jueves, viernes y sábado, extendiéndose unos días más para incentivar las compras.

Con miras al fin de semana, los comerciantes organizaron actividades especiales. “Mañana, sábado, a las 16 horas, vamos a empezar con la búsqueda del tesoro, la banda de la Policía de la Provincia, el grupo Mileia de danza, entregaremos chocolate, y habrá sorteos de seis bicicletas, dos pasajes a Córdoba y más de 100 vouchers y regalos”, detalló Iramain.

Por su parte, Quiroga indicó que la demanda se concentró en juguetes, deportes y electrodomésticos. “La tendencia hoy fue juguetería, repleta de clientes. También hubo mucho movimiento en indumentaria y calzado, con promociones dos por uno, y en electrodomésticos con descuentos de hasta 50 y 70 por ciento, además de cuotas sin interés”, explicó.

Según los datos de los comerciantes, el ticket promedio de gasto estuvo alrededor de $35.000, con la siguiente distribución de compras: jugueterías 40%, electrodomésticos 30%, calzado 20%, y indumentaria y otros rubros 10%. En cuanto a la forma de pago, los clientes prefirieron tarjetas de crédito en 3 a 6 cuotas sin interés.

“Faltan todavía entre 48 y 72 horas para cerrar las compras, pero el nivel de ventas aumentó respecto a otros años por el Día del Niño”, agregó Quiroga, destacando la importancia de las promociones y la financiación ofrecida por los comercios del microcentro.

