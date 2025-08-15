Comerciantes de San Juan destacan aumento de ventas por el Día del Niño

Con miras al fin de semana, los comerciantes organizaron actividades especiales. “Mañana, sábado, a las 16 horas, vamos a empezar con la búsqueda del tesoro, la banda de la Policía de la Provincia, el grupo Mileia de danza, entregaremos chocolate, y habrá sorteos de seis bicicletas, dos pasajes a Córdoba y más de 100 vouchers y regalos”, detalló Iramain.

Por su parte, Quiroga indicó que la demanda se concentró en juguetes, deportes y electrodomésticos. “La tendencia hoy fue juguetería, repleta de clientes. También hubo mucho movimiento en indumentaria y calzado, con promociones dos por uno, y en electrodomésticos con descuentos de hasta 50 y 70 por ciento, además de cuotas sin interés”, explicó.

Según los datos de los comerciantes, el ticket promedio de gasto estuvo alrededor de $35.000, con la siguiente distribución de compras: jugueterías 40%, electrodomésticos 30%, calzado 20%, y indumentaria y otros rubros 10%. En cuanto a la forma de pago, los clientes prefirieron tarjetas de crédito en 3 a 6 cuotas sin interés.

“Faltan todavía entre 48 y 72 horas para cerrar las compras, pero el nivel de ventas aumentó respecto a otros años por el Día del Niño”, agregó Quiroga, destacando la importancia de las promociones y la financiación ofrecida por los comercios del microcentro.