El costo de criar un hijo en Argentina supera la canasta básica oficial

El gasto mensual por niño ya llega a $536.830 y evidencia que la crianza desafía la capacidad económica de muchas familias, muy por encima de la canasta básica del INDEC.

La crianza de un hijo en Argentina se ha convertido en un desafío económico que supera ampliamente los indicadores oficiales. Según el último informe del INDEC de julio de 2025, mantener a un niño o adolescente puede costar hasta $536.830 mensuales, especialmente entre los 6 y 12 años, lo que representa un aumento mensual de hasta 4,06%, casi el doble de la inflación general de 1,9%.

El incremento se debe principalmente al costo del cuidado infantil, calculado en base al salario del personal doméstico, y a los gastos en bienes y servicios esenciales como alimentación, vestimenta y educación. Estos elementos forman la llamada “canasta de crianza”, utilizada por la justicia para definir cuotas alimentarias.

La rápida suba de este indicador evidencia una brecha significativa con la canasta básica total (CBT) del INDEC. Mientras que esta última establece que una familia de cuatro necesitó $1.149.353 en julio para no caer bajo la línea de pobreza, la manutención de un solo hijo puede absorber entre un 37% y un 47% de ese total. Esto demuestra que el costo real de criar hijos es mucho más alto que lo que reflejan los indicadores tradicionales, poniendo a muchas familias en una situación económica crítica.

Costo mensual por franja etaria (julio 2025):

  • Menores de 1 año: $427.889

  • De 1 a 3 años: $508.333

  • De 4 a 5 años: $426.741

  • De 6 a 12 años: $536.830

El panorama plantea un desafío para las políticas públicas y genera un debate sobre la adecuación de los parámetros oficiales frente a la realidad cotidiana de las familias argentinas.

