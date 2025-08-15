La crianza de un hijo en Argentina se ha convertido en un desafío económico que supera ampliamente los indicadores oficiales. Según el último informe del INDEC de julio de 2025, mantener a un niño o adolescente puede costar hasta $536.830 mensuales, especialmente entre los 6 y 12 años, lo que representa un aumento mensual de hasta 4,06%, casi el doble de la inflación general de 1,9%.
El costo de criar un hijo en Argentina supera la canasta básica oficial
El gasto mensual por niño ya llega a $536.830 y evidencia que la crianza desafía la capacidad económica de muchas familias, muy por encima de la canasta básica del INDEC.