El costo de criar un hijo en Argentina supera la canasta básica oficial

El incremento se debe principalmente al costo del cuidado infantil, calculado en base al salario del personal doméstico, y a los gastos en bienes y servicios esenciales como alimentación, vestimenta y educación. Estos elementos forman la llamada “canasta de crianza”, utilizada por la justicia para definir cuotas alimentarias.

La rápida suba de este indicador evidencia una brecha significativa con la canasta básica total (CBT) del INDEC. Mientras que esta última establece que una familia de cuatro necesitó $1.149.353 en julio para no caer bajo la línea de pobreza, la manutención de un solo hijo puede absorber entre un 37% y un 47% de ese total. Esto demuestra que el costo real de criar hijos es mucho más alto que lo que reflejan los indicadores tradicionales, poniendo a muchas familias en una situación económica crítica.