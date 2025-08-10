Los videos y fotos de Nicki Nicole que potencian los rumores de relación con Lamine Yamal

yamil dos

Una de las pruebas más recientes de esa cercanía se produjo durante la celebración del 18º cumpleaños de Lamine Yamal, que tuvo lugar en la comarca del Garraf el pasado 12 de julio. Nicki Nicole fue una de las invitadas a la fiesta privada, reforzando así la percepción de un vínculo cercano y de confianza entre la cantante y el deportista.

En el entorno del FC Barcelona, la presencia de celebridades en los partidos del equipo es habitual, pero el hecho de que Nicki Nicole asistiera con una camiseta personalizada generó especial atención. El acto no solo evidencia su apoyo personal al jugador, sino que también contribuye a la visibilidad de Lamine Yamal fuera del ámbito estrictamente deportivo.

Nicki Nicole ha construido su carrera en la música urbana y pop, y su conexión con el mundo del fútbol refuerza su imagen pública y su influencia en distintos sectores. El encuentro en el Estadi Johan Cruyff representa un nuevo capítulo en la relación entre la cantante y el joven futbolista, quienes continúan siendo objeto de atención tanto en el deporte como en el espectáculo.