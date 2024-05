Coti Romero habló sobre Furia: ¿engañó a todos con su salud?

“Dejame terminar. Se ve que es de familia”, disparó Coti mientras Georgina Scaglione hacía caras. “Lo que considero es que realmente mejoré un montón, que es realmente muchísimo lo que logré hoy en día. A veces se gana muchísimo más perdiendo porque no soy yo la que está ahí adentro siendo violenta y realmente quedando muy mal con toda la sociedad”, agregó una picante Coti Romero.

Al tiempo que agregó: “Las únicas personas que no se dan cuenta de eso son los furiosos y aún así yo soy objetiva. Creo que es muy buena persona, pero no comparto la violencia con la que se maneja y que manejás vos también. No está bueno tratar así a las personas”, lo que generó que Coy le recordase el violento cruce que mantuvo con su hermana dentro de la casa.

“¿Vos te acordás lo que le hiciste a Furia cuando salió? Furia, apenas llegada de la clínica que tenía este diagnóstico, vos fuiste, la toreaste y le pegaste un cabezazo”, contragolpeó Coy. Pero Coti, rápida de reflejos, le espetó: “El que está ahí adentro es porque puede estar, ¿me entendés? Nadie de adentro tiene por qué hacerse cargo de nada”.

Pero eso no fue todo, porque acto seguido la correntina se despachó con una durísima acusación, que de se cierto confirmaría que Juliana Scaglione habría engañado a todos con relación a su salud. “Es más, ella ya sabía que tenía eso. Nos contó ella misma que se hizo un estudio antes de entrar para ir a laburar a un gimnasio y que ya sabía que tenía ese diagnóstico”, lanzó tajante.

Y si bien Coy aseguró que eso era una "mentira", lo cierto es que ahora sólo Furia será la única que pueda ratificar o rectificar la terrible acusación de Coti.

Gran Hermano: Furia se hizo nuevos estudios por la leucemia y reveló los sorprendentes resultados

Esta semana, Juliana Furia Scaglione se hizo nuevos estudios por el diagnóstico de leucemia y contó los resultados en la casa de Gran Hermano, Telefe. Fue así que Santiago del Moro explicó que el lunes le hicieron nuevos exámenes de rutina a la participante y por suerte los resultados arrojaron resultados "muy buenos".

La polémica jugadora aprovechó el desayuno para darle las buenas novedades al resto de sus compañeros, aunque al principio dudó en contarlo por si brindaba información de más.

“Quiero decir algo que no sé si puedo decir porque no sé si se puede...”, comentó la tatuada. Ahí el uruguayo Bautista Mascia le dio ánimo para que continúe y Furia se soltó por completo: “Bueno gente…me volví a hacer el chequeo y me dio excelente”.

“Así que nada, mi hermana que es la que más me preocupa que esté tranquila, que igualmente seguro te habrán informado… Puedo seguir en carrera, y el linfocito está ahí, amiga. No se fue, así que lo siento por la gente que quiere ver morirme. ¡No!”, continuó eufórica.

“¡Todavía no me toca, amigo!”, cerró feliz Furia mirando fijo a cámara y mientras el resto de sus compañeros aplaudían al enterarse el tranquilizador parte médico que recibió.