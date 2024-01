Conocé a todos los ganadores de los Globos de Oro

Emma Stone fue premiada como Mejor actriz por interpretar en "Pobres criaturas" a una joven a la que un brillante y poco ortodoxo científico (Willem Dafoe) devuelve a la vida con un detalle: revive con el cuerpo de una persona adulta con un cerebro infantil. Fue un papel que, según la actriz, la hizo "ver la vida de manera diferente" debido a la forma en que su personaje "acepta lo bueno y lo malo en igual medida". El filme del griego Lanthimos se alzó también como Mejor película musical o comedia.

El filme "Barbie", dirigido por Greta Gerwig, venció en la nueva categoría "Logro cinematográfico y de taquilla" y "Mejor canción original".

En materia de series, "Succession", disponible en HBO Max y que aborda la historia de un magnate de medios y su familia disfuncional, ganó cuatro premios principales, incluido el de Mejor serie dramática; en tanto "The Bear", la historia de un restaurante de Chicago que lucha por mantener sus puertas abiertas, y que se puede ver en Star+, obtuvo tres, incluido el de Mejor serie de comedia y Mejor actor y actriz protagonistas en un musical o comedia para Jeremy Allen White y Ayo Edebiri.

"Bronca", una comedia dramática que forma parte del catálogo de Netflix sobre las consecuencias de un incidente de furia en la ruta, también ganó tres estatuillas: fue nombrada Mejor serie, mientras que obtuvo premios de actuación para Ali Wong y Steven Yeun.

Aquí la lista de ganadores:;

Mejor película dramática: "Oppenheimer"

Mejor película, musical o comedia: "Pobres criaturas"

Mejor director de película: Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Mejor guión, película: "Anatomía de una caída": Justine Triet, Arthur Harari

Mejor interpretación de un actor en una película dramática : Cillian Murphy - "Oppenheimer"

Mejor interpretación de una actriz en una película dramática: Lily Gladstone -"Los asesinos de la luna"

Mejor interpretación de una actriz en una película, musical o comedia : Emma Stone - "Pobres criaturas"

Mejor interpretación de un actor en una película, musical o comedia: Paul Giamatti - "Los que se quedan"

Mejor actor de reparto - Película: Robert Downey Jr. - "Oppenheimer"

Mejor actriz de reparto, película: Da'Vine Joy Randolph - "Los que se quedan"

Mejor serie de televisión, drama: "Succession"

Mejor Serie de Televisión, Musical o Comedia: "The Bear"

Mejor interpretación de un actor en una serie de televisión, drama: Kieran Culkin - "Succession"

Mejor interpretación de una actriz en una serie de televisión, drama: Sarah Snook - "Succession"

Mejor actriz de serie de televisión, musical o comedia: Ayo Edebiri - "The Bear"

Mejor actor en una serie de televisión, musical o comedia: Jeremy Allen White - "The Bear"

Mejor actor de reparto, televisión: Matthew Macfadyen - "Succession"

Mejor actriz de reparto, televisión: Elizabeth Debicki - "The Crown"

Mejor serie película realizada para televisión: "Bronca"

Mejor Actuación de un Actor, Miniserie, Serie de Antología o Película Realizada para Televisión: Steven Yeun - "Bronca"

Mejor interpretación de una actriz, miniserie, serie de antología o película para televisión: Ali Wong - "Bronca"

Mejor música original, película: Ludwig Göransson - "Oppenheimer"

Mejor película en idioma distinto del inglés: "Anatomía de una caída" - Francia

Mejor canción original, película: "Barbie" - "What Was I Made For?" de Billie Eilish y Finneas

Mejor película animada: "El niño y la garza"

Mejor actuación en comedia stand-up o televisión: Ricky Gervais - "Ricky Gervais: Armageddon"

Logro cinematográfico y de taquilla: "Barbie"