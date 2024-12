Cinthia Fernández y un episodio paranormal: "El ruido era espeluznante"

“Lo cuento y me da piel de gallina. No había viento ni nada. Atrás tampoco había nadie”, aseguró la mediática por la situación que presenció en el local. Además, para mostrar más en detalle, compartió con sus seguidores las imágenes de las cámaras de seguridad.

“¿Por qué se abre sola? ¡La con... de la lora!”, se la escucha gritar a Cinthia en el video. “¡Chicas!”, gritó también para llamar a sus hijas, ya que pensó que le estaban haciendo una broma. “Creí que era una joda, pero miré las cámaras de seguridad y no había nadie”, indicó ella.

La grabación causó temor entre los seguidores de la mediática. Incluso, hubo varios que le advirtieron que no se tome con “gracia” la situación, ya que usar la ouija es peligroso. “¡No es un juego y menos para niños!”, le dijo una usuaria. “Preguntale a profesionales, no te metas”, le recomendaron también.

La emoción de Cinthia Fernández tras quedarse con la casa donde convivía con Defederico

La mediática se muestra muy activa en sus redes sociales, donde comparte diferentes contenidos con sus seguidores. Tal es así que en los últimos días se mostró muy feliz por el gran paso que dio en su conflicto legal con su expareja.

“Nuestra casa”, escribió ella tras quedarse con la propiedad en la que convivía con Defederico. “Gracias a mis hijas que me bancaron y vieron tantas veces a una mamá triste sin entender el porqué. Gracias Roberto Castillo por lograr esto para mis hijas y para mi. Sos mi abogado, mi soldado, mi gladiador y hoy mi compañero de vida”, expresó ella en el posteo que subió a Instagram.

Luego de la firma de la escritura, Cinthia habló en LAM (América) y manifestó: “Se terminó todo y estoy feliz y agradecida a ellos (sus abogados). Me puedo ir tranquila y ya mis hijas tienen todo lo que yo peleé. A mí me banqué que me trataran de loca, de vividora por reclamar la plata de mis hijas. Yo jamás me compré nada. He pasado situaciones horribles, me ha faltado plata, salí adelante, me dijeron cosas horribles y hoy ya se terminó. Estoy muy contenta”.