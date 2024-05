Cinthia Fernández habló del romance de su ex con una mamá del colegio de sus hijas

“De eso hace rato. La verdad que nuestras hijas eran íntimas. Ella venía a casa y tomaba mate. De hecho, un día buscamos la alianza de ella porque ellos habían estado juntos y se estaba separando del marido”, dijo Fernández en diálogo con el móvil de Socios del espectáculo (eltrece).

Sin embargo, dejó en claro que para ella es una etapa terminada. “A mí no me interesa la vida de ella. Ella actuó mal, pero no porque esté con él, porque el problema y el combo lo tiene ella ahora”, aclaró en referencia a Defederico. Y remarcó: “El tema fueron las distintas actitudes que tomaron como no explicarle a los chicos que tenían una relación entre sí, cuando son amiguitos en el colegio. Esa era mi mayor molestia. Después si ella se portó... me chupa un huevo”.