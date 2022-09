Carmen Barbieri opinó del rostro de Wanda Nara

Claro que en un principio su comentario pasó desapercibido y sus columnistas siguieron adelante con la crítica del ciclo. “Wanda debe ser de verdad así, como que no entendía bien algunas cosas y era gracioso, como inocentona” expuso Berardi, mientras que su compañero dijo haberse aburrido y aseguró: “A mí me parecía como sobreactuado el jurado. No sé, es raro el programa”.

Fue en ese momento cuando Estefi destacó el look de la mayor de las Nara, deslizando “Ese es el look de Wanda, súper estilizada, a mí me encantó”, Carmen Barbieri no se aguantó y, fiel a su verborragia, disparó sin filtro: “Qué linda es... ¿Querés que te diga algo? Yo conozco a una Wanda Nara que no es esta, es otra cara. Ella es la máscara, no se sabe quién está adentro". Y mientras todos largaron una carcajada, la Carmencita agregó: "No, la verdad, ustedes vieron la foto de Wanda Nara cuando estaba acá, en la Argentina".

“Porque está maquillada. Yo, con maquillaje, también cambio. Me ves cuando llego y soy un monstruo”, aseguró Berardi en su intento de defensa de Wanda Nara. Pero Carmen Barbieri fue por más y remarcó: “Tiene la nariz chiquitita, una boca grande, unos dientes perfectos, está divina así”, dejando entrever los posibles recientes retoques estéticos en su rostro.