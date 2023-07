"Caramelito" Carrizo confesó qué la enamoró de Coco Sily

"Coco es mucho más de lo que se ve… A mí siempre me pareció eso. Cuando yo lo veía actuando seriamente o en un espacio de humor, o dando opinión. Veía eso, como que detrás había una riqueza que no llegaba a vislumbrarse del todo y de verdad confirmé esa percepción que había tenido de él", comenzó diciendo sobre aquello que la enamoró de él.

Las preferencias de Cecilia "Caramelito" Carrizo y Coco Sily en su relación

Aunque no se animó a responder cuando Vero Lozano le consultó si ya habían dormido juntos, y las risas la invadieron. La famosa dio detalles de las preferencias de Coco Sily a la hora de compartir.

Cecilia dejó saber cómo la llama su ahora pareja en privado, "Ceci", detalló con humor.

Asimismo, contó que, disfrutan de escuchar música de los 80, de comer buena gastronomía y de divertirse juntos.

"Me escribieron cosas lindas, muy lindo… Con mucho cariño. Es que a ver, él hace mil años que la gente lo conoce y lo quiere mucho… y esto que hablábamos, la sorpresa de no imaginar que podíamos encontrarnos porque no habíamos tenido un trabajo en común", recordó.

Así se dio el amor de Coco Sily y Cecilia "Caramelito" Carrizo

Para ellos, era poco probable el "encuentro", sin embargo, una vez sucedió no pudieron ocultar la felicidad que sienten de tenerse en este momento y disfrutar de la compañía que se dan el uno al otro. "Pasa eso, la combinación de la sorpresa, más el cariño", agregó en medio de la charla sobre su vida privada.

Sobre su separación luego de 25 años de casada con Damián Giorgiutti, el padre de sus dos hijos, la ex conductora asegura que no planeó hacer la noticia pública en una nota aquel día que dejó a todos boquiabierta, pues, dijo que no pudo mentir cuando le hicieron una pregunta clave para el momento.

"Fue una cosa que yo estaba haciendo prensa para un espectáculo y me preguntaron para qué me había ido del programa de A la Tarde, porque yo decidí no ir más porque no daba más con mi vida y estaba superada con un montón de cosas… y justo me dicen bueno, ahora te refugias en tu marido, en tus hijos… y dije: no, la verdad me separe. No me daba para mentir", aseveró sobre el momento.

Sin embargo, aseguró que no se arrepiente de cómo ocurrieron las cosas y se mostró muy feliz de su presente. "Es lo que es, es lo que se dio en mi vida, y el orden en cómo se dieron las cosas", reflexionó.