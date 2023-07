Cancelaron shows de Dady Brieva en Uruguay

"Se realizará la devolución total de las entradas adquiridas" a través de la página RedTickets, salvo en el caso de San José, evento para el que se devolverá el costo a través de Tick Antel", concluye el mensaje.

En las redes sociales, muchos usuarios cuestionaron la cancelación de las fechas que tenía previstas realizar Dady. Hay quienes vinculan la suspensión con las declaraciones polémica de Dady en la TV del país vecino.

En una entrevista con el ciclo Buscadores, el ex Midachi fue consultado por el panelista Antonio Maeso sobre los escandalosos dichos de Alberto Fernández por el estado del agua en Uruguay.

Su respuesta fue controversial. "Mi presidente dice muchas boludeces, como las han dicho tus presidentes sobre mi país", le contestó Dady al panelista.

En la versión charrúa de Polémica en el bar, el cómico se cruzó con la panelista Patricia Madrid por el conflicto entre Uruguay y Argentina entre 2005 y 2010 por las plantas de celulosa.

"Nosotros no nos vamos a olvidar de Cristina Kirchner, ni de Néstor Kirchner, ni cómo bloquearon nuestras fronteras y cómo nos perjudicaron durante varios años, producto de que Uruguay quería desarrollarse económicamente poniendo una pastera acá. Entonces, la memoria es importante", fueron los dichos de Madrid.

"¿Y les fue bien con la pastera?", retrucó Dady. "Sí, nos fue muy bien. De hecho, tenemos tres. Y nuestro PBI creció y nuestra industria forestal es puntal a nivel tecnológico y en materia medioambiental a nivel mundial", le contestó la periodista.

Madrid le explicó que su intención no era evidenciar "rencor" hacia Argentina, pero que "como los argentinos no van a olvidar el gobierno de Margaret Thatcher, nosotros no nos vamos a olvidar del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner tomando la decisión del quiebre de las pasteras".

Finalmente, Dady cuestionó el rol de Uruguay durante la Guerra de Malvinas. "¿Cuándo va a prescribir todo ese tipo de cosas yo te dije, vos me dijiste? Porque ustedes le cargaron nafta a los aviones de Inglaterra que mataron a nuestros soldados. Yo no me olvido de eso", sentenció.