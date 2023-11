Camila Lattanzio denunció a un cantante por ciberacoso

Semanas atrás, Camila Lattanzio relató que vivió una situación dramática con su ex pareja, Matthew Coconi. "Hola, chicos, por favor estoy encerrada en la casa de mi ex. El fue el que me robó, está viniendo la policía, pero no me deja salir", contó en sus redes.

"Este es el perfil. Me está amenazando con que me va a hackear las cuentas, por favor la gente que ya conoce a este tipo, denuncien", advirtió y colgó una captura de la cuenta del joven, Matthew Coconi.

image.png

La ex Gran Hermano que vuelve al reality y promete sorprender a los participantes

Cada vez falta menos para la nueva edición de Gran Hermano, con la conducción de Santiago del Moro, 18 nuevos participantes y muchas novedades en el juego.

Según pudo saberse, el estreno sería el domingo 10 de diciembre o el lunes 11. Además, se conoció que el casting, al cual se inscribieron más de 120 mil aspirante, está en instancias finales.

image.png

Entre las novedades también trascendió que una ex Gran Hermano será parte de la nueva edición. ¿De quién estamos hablando? De Julieta Poggio. Ángel de Brito reveló que recibirá a los participantes antes del ingreso a la casa. La joven también estará en los debates.

"Juli Poggio conducirá con Robertito la alfombra roja de #GH2024. Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Perez, Juli Poggio y Alfa estarán en el debate nuevamente", precisó el conductor de LAM.