Cachete Sierra, el nuevo ganador del Cantando 2020

La gala final comenzó con un musical especial basado en un popurrí de canciones de Los Beatles interpretado por los coachs. Con el último acorde, se abrió el telón para que ingresen los conductores Ángel de Brito y Laurita Fernández. “Va a pasar de todo”, anticipó Ángel, y no estaba equivocado.

Los finalistas hicieron su ingreso ante el aplauso del público y una emoción en aumento. Primero entraron Cachete Sierra e Inbal Comedi, con look rockero, y luego Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, de punta en blanco. Con su vestuario, cada pareja mostró las cartas de los caminos musicales que iban a transitar.

Cachete e Inbal, la pareja uno, fueron por Satisfaction, el clásico de los Rolling Stones, mientras que Ángela y Brian eligieron Sola otra vez, la versión en castellano de All by myself, de Celine Dion. Por unanimidad, el jurado integrado por Nacha Guevara, Oscar Mediavilla, Karina La Princesita y Moria Casán eligió a la pareja dos, que se anotó el primer duelo.

Antes de la segunda pasada, la producción preparó una sorpresa para cada uno de los participantes. Cachete recibió el aliento de su amigo Juan Guilera, su hermano Roberto y uno muy especial desde Nueva Zelanda, donde viven su hermana Paula y su sobrina Lola. “Los extraño con el alma”, contó el actor. A la hora de demostrar, levantaron notoriamente el nivel con su versión de Vamos las bandas de Los Redonditos de Ricota.

Los saludos familiares también emocionaron a Ángela y Brian. Hijos, padres, abuelos, todos personajes que forman parte de la gran familia del Cantando 2020. Pero no fue la mejor performance de una dupla que supo brillar en la pista. Hicieron Una estúpida más, de los Pimpinela, en una versión fallida, con olvido de letras, gritos y desafinaciones. “Perdón, Pimpinela”, pidió Ángela, y el propio dúo acusó recibo desde su cuenta de Twitter: “Nosotros también nos olvidamos la letra! Los admiramos!”. Sin embargo, el jurado volvió a elegir a Ángela y Brian, esta vez en fallo dividido ya que Moria votó diferente.

En el tercer punto, Cachete e Inbal siguieron por la senda de rock nacional y fueron por La última lágrima, de Memphis La Blusera. Sus contrincantes, en tanto, volvieron a las divas de la canción y eligieron I will always love you, el tema de Whitney Houston inmortalizada en el filme El guardaespaldas. El fallo nuevamente fue dividido, pero esta vez terminó en empate. Karina y Moria fueron por la pareja 1, Oscar y Nacha por la 2.

La última tanda llegó con el Rock del gato, clásico de los Ratones Paranoicos con el que Inbal y Cachete cerraron su participación. El actor pidió la palabra para justificar algunos errores: “Mucha adrenalina, me dio bronca equivocarme la letra”, explicó emocionado. El cierre de Brian y Ángela fue con Corazón partío, de Alejandro Sanz, que les valió un nuevo triunfo. Nuevamente fue Moria la única jurado que no los eligió.

Antes de conocer a los ganadores, hubo un video en homenaje al jurado y de Brito le dio la palabra a cada uno de ellos. Moria definió al programa como “Un show hermoso, diferente a todo”. Mediavilla reconoció que ponía cara de traste y decía cosas hermosas, pero celebró “poder alegrar a un montón de gente en esta época de pandemia”.

“Nos llevábamos pésimo en el Bailando y acá nos enamoramos”, dijo Ángel en relación a Karina. La Princesita agradeció a la producción la oportunidad laboral y, sobre todo, el lugar que se le dio al género tropical en el programa. Por último, llegó el turno de Nacha, que dio el discurso más emotivo de la noche cuando se emocionó al recordar aquel llamado que la convocó en el peor momento de la pandemia. “Los he visto trabajar y valorar el trabajo. Me los llevo en el corazón a todos”, cerró la actriz.

Los conductores también quisieron agradecer a todo el equipo del Cantando 2020, desde Marcelo Tinelli hasta quienes trabajaron codo a codo y silenciosamente detrás de cámara. Solo faltaba conocer a los ganadores. Pero de una manera u otra, todos se habían llevado un premio.