Bizarrap colaboró en una canción con Gorillaz

Bizarrap acaba de sumar un hito internacional que marca un antes y un después en su carrera. El productor argentino participa en “Orange County”, uno de los nuevos sencillos de Gorillaz, la banda virtual liderada por Damon Albarn, en lo que ya es una de las colaboraciones más comentadas del año.
La canción forma parte de The Mountain, el próximo álbum de la banda británica, que se lanzará oficialmente el viernes 27 de febrero. El tema fue coproducido por Bizarrap junto al equipo creativo de Gorillaz y cuenta además con las participaciones de Kara Jackson y Anoushka Shankar, dos figuras reconocidas de la escena internacional.
A través de su cuenta de Instagram, el productor oriundo de Ramos Mejía expresó su emoción por este logro: “Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando”, escribió. Y agregó, con evidente orgullo: “Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: Gorillaz”.
“Orange County” fue lanzada en simultáneo con “The Hardest Thing”, una pieza que tiene un valor emocional especial por incluir de manera póstuma la voz del legendario baterista Tony Allen, fallecido en 2020. Este tema explora el dolor y la despedida, sumando una capa sensible al universo sonoro del proyecto. Ambos sencillos ya se encuentran disponibles en plataformas digitales y también en una edición limitada en vinilo de 7.
Embed - Gorillaz - The Hardest Thing/Orange County ft Tony Allen, Bizarrap, Kara Jackson, Anoushka Shankar
El noveno álbum de Gorillaz contará con 15 canciones y reunirá a una amplia variedad de colaboradores internacionales. Entre los nombres confirmados figuran Sparks, IDLES, Black Thought y Trueno, otro referente de la escena urbana argentina. La producción estuvo a cargo de James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., con grabaciones realizadas en estudios de Londres, distintas ciudades de la India, Ashgabat, Damasco, Los Ángeles, Miami y Nueva York.
Además del lanzamiento discográfico, el proyecto vendrá acompañado de una gira mundial y una experiencia inmersiva que refuerza el perfil artístico global de la banda. La “The Mountain Tour” comenzará en marzo en Manchester e incluirá fechas en los principales escenarios del Reino Unido e Irlanda, con un show destacado el 20 de junio en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, el más grande en la historia del grupo.
Previo a la gira, Gorillaz inaugurará la exposición inmersiva House of Kong en Los Ángeles, que podrá visitarse del 26 de febrero al 19 de marzo. Además, la banda realizará dos presentaciones especiales en el Hollywood Palladium, donde interpretará el álbum completo en vivo.