Bizarrap colaboró en una canción con Gorillaz

“Orange County” fue lanzada en simultáneo con “The Hardest Thing”, una pieza que tiene un valor emocional especial por incluir de manera póstuma la voz del legendario baterista Tony Allen, fallecido en 2020. Este tema explora el dolor y la despedida, sumando una capa sensible al universo sonoro del proyecto. Ambos sencillos ya se encuentran disponibles en plataformas digitales y también en una edición limitada en vinilo de 7.

Embed - Gorillaz - The Hardest Thing/Orange County ft Tony Allen, Bizarrap, Kara Jackson, Anoushka Shankar

El noveno álbum de Gorillaz contará con 15 canciones y reunirá a una amplia variedad de colaboradores internacionales. Entre los nombres confirmados figuran Sparks, IDLES, Black Thought y Trueno, otro referente de la escena urbana argentina. La producción estuvo a cargo de James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., con grabaciones realizadas en estudios de Londres, distintas ciudades de la India, Ashgabat, Damasco, Los Ángeles, Miami y Nueva York.

Además del lanzamiento discográfico, el proyecto vendrá acompañado de una gira mundial y una experiencia inmersiva que refuerza el perfil artístico global de la banda. La “The Mountain Tour” comenzará en marzo en Manchester e incluirá fechas en los principales escenarios del Reino Unido e Irlanda, con un show destacado el 20 de junio en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, el más grande en la historia del grupo.

Previo a la gira, Gorillaz inaugurará la exposición inmersiva House of Kong en Los Ángeles, que podrá visitarse del 26 de febrero al 19 de marzo. Además, la banda realizará dos presentaciones especiales en el Hollywood Palladium, donde interpretará el álbum completo en vivo.

