El sanjuanino Benjamín Costa, campeón en Jesús María 2026

En la categoría Bastos con Encimera, el jinete sanjuanino Benjamín Costa tuvo una excelente monta de 8.66 y se consagró campeón. Ramón Córdoba, representante de Paraguay y múltiple campeón, protagonizó la jineteada más espectacular de la noche pero no pudo alcanzar a Costa y se quedó con un celebrado segundo puesto.

En Gurupa Sureña, otro debutante, Carlos Benia Miranda (Uruguay), batalló contra el campeón defensor, Alfredo Ramos. Pese a que el charrúa sostenía el liderazgo con firmeza, el pampeano mostró su experiencia en la definición y, con una monta de 9.66, se consagró tetracampeón (2017-2020-2025-2026) y por primera vez pudo coronar en dos años consecutivos.