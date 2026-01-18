"
El sanjuanino Benjamín Costa, campeón en Jesús María 2026

El sanjuanino se consagró campeón en la categoría de Bastos con Encimera, en el campeonato de jineteada en Jesús María.

Este sábado, tras la última ronda de montas en Jesús María, Córdoba, ante un marco multitudinario, se definieron las tres categorías del Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada. Un jinete sanjuanino debutó y se coronó campeón en una de las categorías.

En la categoría Bastos con Encimera, el jinete sanjuanino Benjamín Costa tuvo una excelente monta de 8.66 y se consagró campeón. Ramón Córdoba, representante de Paraguay y múltiple campeón, protagonizó la jineteada más espectacular de la noche pero no pudo alcanzar a Costa y se quedó con un celebrado segundo puesto.

En Gurupa Sureña, otro debutante, Carlos Benia Miranda (Uruguay), batalló contra el campeón defensor, Alfredo Ramos. Pese a que el charrúa sostenía el liderazgo con firmeza, el pampeano mostró su experiencia en la definición y, con una monta de 9.66, se consagró tetracampeón (2017-2020-2025-2026) y por primera vez pudo coronar en dos años consecutivos.

Finalmente, en Crina Limpia, el otro uruguayo que mantenía su lugar como líder sí pudo alcanzar el título. También debutante, Agustín Miraballes Oyambure, cortó una racha de campeones brasileros en la categoría más compleja. Constante en todas las jornadas, obtuvo 8.66 en su última monta y aventajó por dos puntos de ventaja a Ulises Daporta (Entre Ríos).

Entre las delegaciones, Brasil se llevó el título, mientras que Uruguay y Paraguay sorprendieron al ubicarse en el top 5 junto a los combinados de Jesús María y Mendoza.

Puntajes finales

Bastos con Encimera

1. Benjamín Costa (San Juan): 67.99

2. Ramón Córdoba (Paraguay): 66.31

3. Emiliano Molina (Neuquén): 65.32

4. Jonatan Ojeda (Mendoza): 65.29

5. Juan Cruz Córdoba (Santa Fe): 63.31

Gurupa Sureña

1. Alfredo Ernesto Ramos (Jesús María): 74.31

2. Carlos Benia Miranda (Uruguay): 70.65

3. Joaquín Zabala (La Rioja): 64.00

4. Giovane De Mello (Brasil): 62.31

5. Rafael Prátula (Mendoza): 59.64

Crina Limpia

1. Agustín Miraballes (Uruguay): 63.65

2. Ulises Daporta (Entre Ríos): 61.65

3. Alex Pereira Da Silva (Brasil): 59.31

4. Facundo Agüero (La Rioja): 46.99

5. Franco González (Salta): 45.98

Delegaciones

1. Brasil: 171.94

2. Jesús María: 164.27

3. Uruguay: 157.96

4. Mendoza: 149.93

5. Paraguay: 149.26

