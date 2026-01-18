El sanjuanino Benjamín Costa, campeón en Jesús María 2026

Finalmente, en Crina Limpia, el otro uruguayo que mantenía su lugar como líder sí pudo alcanzar el título. También debutante, Agustín Miraballes Oyambure, cortó una racha de campeones brasileros en la categoría más compleja. Constante en todas las jornadas, obtuvo 8.66 en su última monta y aventajó por dos puntos de ventaja a Ulises Daporta (Entre Ríos).
Entre las delegaciones, Brasil se llevó el título, mientras que Uruguay y Paraguay sorprendieron al ubicarse en el top 5 junto a los combinados de Jesús María y Mendoza.
Puntajes finales
Bastos con Encimera
1. Benjamín Costa (San Juan): 67.99
2. Ramón Córdoba (Paraguay): 66.31
3. Emiliano Molina (Neuquén): 65.32
4. Jonatan Ojeda (Mendoza): 65.29
5. Juan Cruz Córdoba (Santa Fe): 63.31
Gurupa Sureña
1. Alfredo Ernesto Ramos (Jesús María): 74.31
2. Carlos Benia Miranda (Uruguay): 70.65
3. Joaquín Zabala (La Rioja): 64.00
4. Giovane De Mello (Brasil): 62.31
5. Rafael Prátula (Mendoza): 59.64
Crina Limpia
1. Agustín Miraballes (Uruguay): 63.65
2. Ulises Daporta (Entre Ríos): 61.65
3. Alex Pereira Da Silva (Brasil): 59.31
4. Facundo Agüero (La Rioja): 46.99
5. Franco González (Salta): 45.98
Delegaciones
1. Brasil: 171.94
2. Jesús María: 164.27
3. Uruguay: 157.96
4. Mendoza: 149.93
5. Paraguay: 149.26