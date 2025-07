Benjamín Vicuña saludó a Amancio por su cumpleaños

El texto del video refleja el amor incondicional de Vicuña por su hijo. “Eres un niño feliz, Amancio de los amaneceres más bonitos. Te lo escribo y te lo digo siempre”, comienza diciendo. Luego, añade: “Eres poderoso en ese cuerpito de niño y tu sensibilidad es tu mayor don. Feliz cumpleaños, mi niño. Te amo profundamente”. El gesto fue ampliamente elogiado por usuarios en redes, sobre todo después de que Suárez lo criticara públicamente por, supuestamente, no compartir suficiente tiempo con sus hijos.

El contenido dejó la imagen de un Benjamín presente y afectuoso como padre, en contraste con aquellos cuestionamientos recientes. Otro detalle que no pasó desapercibido fue que el posteo recibió un "me gusta" de Pampita, madre de los tres hijos mayores de Vicuña, pero no de la China Suárez. La relación entre el actor chileno y Carolina Ardohain es hoy cordial, al punto de haber circulado rumores —sin demasiados fundamentos— de una posible reconciliación. Lo concreto es que Pampita mostró su apoyo públicamente, algo que no ocurrió con Suárez, quien en su momento lo había criticado tras la decisión del actor de revocarle el permiso para viajar con los niños al exterior.

En paralelo, la actriz llegó a Turquía luego de alcanzar un acuerdo con Vicuña y Nicolás Cabré para viajar junto a sus hijos. En las últimas horas, se reencontró con Icardi tras varios días separados, y fue el propio futbolista quien compartió el emotivo abrazo en sus redes. “Mi reina en casa de nuevo”, escribió el delantero del Galatasaray junto al video donde se los ve sonrientes y visiblemente emocionados. La China también saludó a Amancio por su cumpleaños a través de sus redes, con un mensaje tierno, aunque sin mencionar al padre del niño.

Este viaje ocurre en medio de semanas turbulentas para la pareja, marcadas por escándalos y tensiones mediáticas. Icardi debió enfrentar la filtración de un video íntimo, mientras que La China sigue en el centro de la escena por sus conflictivos vínculos con los padres de sus hijos.